Как белоруска стала первой леди Тайваня 6.08.2022, 16:22

Дети называли Фаину по-белорусски — «мацi».

Весь мир следит за историей со скандальным визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и за его последствиями для азиатского региона и всей планеты. А ведь в истории Тайваня была иная знаковая женская фигура. Уроженка белорусской семьи Фаина Вахрева (она же Цзян Фанлян) стала первой леди Тайваня и невесткой главы Гоминьдана Чан Кайши. «Комсомолка» вспоминает ее историю и связь с Беларусью.

Корни под Оршей

Супруга сына Чан Кайши была родом из российского Екатеринбурга, где Фаина Вахрева и Цзян Цзинго впоследствии и познакомились. Родилась Фаина 15 мая 1916 года. Но она сама отмечала, что семья ее из-под белорусской Орши.

Академик Петр Никитенко вспоминал слова соотечественницы, которая в 1992-м уже в статусе экс-первой леди Тайваня приняла делегацию из Минска (в ней был и Никитенко как зампред Мингорисполкома):

- Она рассказала, что сама из-под Орши. Но Беларуси не помнит.

Ее связь с Беларусью могла бы быть куда подробнее описана, но перед встречей белорусов предупредили, что про личное спрашивать не стоит: мол, госпожа первая леди скажет то, что захочет.

Была из семьи железнодорожника

Семья Вахревых не была богатой. Отец ее Ипатий (его еще называли Япашка) служил железнодорожником. Вероятно, путевым обходчиком. Хотя и бытует другая версия: мол, семья была крестьянской. Правда, тогда не ясно, почему Вахревы (а в различных источниках встречают и такие варианты фамилии, как Вахирева и совсем привычное белорусскому уху – Вахиревич) переехали не из деревни, а из Минска. А вот железнодорожная профессия эти передвижения вполне объясняет. Причина переезда, судя по всему, - эвакуация в годы Первой мировой войны, которой подлежали и многие железнодорожники. (Кстати, тут можно подробно прочитать про волны миграции белорусов вглубь России.)

А еще известно, что в семье будущей первой леди нет-нет, да говорили на белорусском.

Рано потеряла родителей

Детали смерти родителей не известны точно, но есть факт, что Фаину с середины 1920-х воспитывала старшая сестра Анна, которая жила в деревне близ Свердловска (так с 1924-го назывался Екатеринбург.) Спустя некоторое время сестры приехали в областной центр, прошли обучение в ремесленном училище Уралмашзавода. Анна уехала в Казань вместе с молодым мужем (по другой версии – под Ярославль, где сделала заметную карьеру по партийной линии), а Фаина осталась в Свердловске.

Кстати, то, что Фаина рана потеряла мать и отца, поможет ей в будущем наладить контакт со свекром Чан Кайши и его супругой.

Познакомилась с сыном Чан Кайши

Казалось бы, в дальнейшем жизнь Фаины Вахревой должна бы пойти по понятному для рабочего человека сценарию. Она работала токарем на Уралмашзаводе в Свердловске, а жила в обычном общежитии.

Тем временем в 1925 году, 15-летним пареньком, учиться в московский Университет трудящихся Китая приехал Цзян Цзинго, писала «Комсомолка». Он был старшим сыном Чан Кайши, руководившего Гоминьданом – на то время партией власти в Китае. Для жизни в СССР он выбрал имя Николая Владимировича Елизарова: отчество в честь Ленина, имя – тоже (Николай – один из псевдонимов Ильича), а фамилия в честь сестры вождя пролетариата Анны Ульяновой-Елизаровой, у которой он какое-то время жил.

После этого вуза Цзян Цзинго с другими студентами-китайцами окончил еще и Военно-политическую академию ВВС СССР. Но, в отличие от сокурсников, его домой не отпустили. Дело было в личном распоряжении Сталина, который хотел усилить влияние на Чан Кайши.

В СССР Цзян Цзинго успел поработать помощником директора на московском заводе «Динамо», в колесивших по деревням бригадах по раскулачиванию, пока, наконец, не попал в механический цех №1 Уралмашзавода. Китайцу поручили распределение продуктовых карточек и дефицитных товаров. А после вступления в партию доверили редактировать заводскую газету «За тяжелое машиностроение».

Кстати, в заявлении о вступлении в партию, были и такие слова: «Мой отец Чан Кайши является изменником и предателем великой китайской революции и в настоящее время главой китайской черной реакции. С первого же момента его измены я вел борьбу против него». Можно не сомневаться, что эту информацию доложили и Чан Кайши.

Тем временем в 1933-м Фаина Вахрева и Цзян Цзинго познакомились. Он увидел ее в компании - и, что называется, его поразила любовь с первого взгляда. Правда, Коля-китаец, как его называли многие товарищи по заводу, не пошел знакомиться сам, а попросил это сделать слесаря-сборщика, комсорга Федора Аникеева. Благо, Вахрева была комсомолкой. Но дело не в стеснительности Цзян Цзинго: он все сделал по китайским традициям, где друг таким образом помогает другу.

Впрочем, как и касательно многих фактов в этой истории, тут есть варианты. Согласно одному из них, Николай спас Фаину от уличных нахалов.

Стала женой сына главы Китая

Сразу ли приглянулся сын Чан Кайши голубоглазой блондинке с белорусскими корнями? Версии, как уже ясно расходятся. По одной из них, она просто выбрала надежное плечо рядом. Так или иначе, но спустя два года, в 1935-м, молодые люди поженились.

Их расписали в загсе прямо у проходной завода. Молодым (прежде Фаина жила в общежитии, а Цзян Цзинго в гостинице) выделили комнату в коммунальной квартире. Фаину повысили по службе – она стала секретарем, хоть и не блистала грамотностью. А в 1936-м у них родился сын Эрик, затем дочь Цзян Сяочжан.

Научный сотрудник Музея истории Уралмашзавода Сергей Агеев, в соседней комнате той самой коммуналки жил молодой писатель Лев Шаповалов. Его наблюдения за необычной семье за стенкой легли в основу повести «Рабочее утро».

- Прообразом главной героини Зины Деминой была как раз Фаина Вахрева, - рассказывал Агеев. - По сюжету она влюблялась в китайского специалиста, молодого инженера, сына губернатора одной из провинций. А когда тот уезжал в Китай и звал Зину с собой, она отказывалась ехать, потому что боялась, что без нее товарищи на заводе проиграют социалистическое соревнование.

Позже Шаповалов взял себе псевдоним Овалов и написал серию детективов о майоре Пронине. А еще любопытно, что Цзян Цзинго и вправду стал губернатором китайской провинции по решению отца. Но этому предшествовала долгая история.

Была под слежкой НКВД

Фаина Вахрева, как и ее супруг, понимали, что за сыном Чан Кайши и его семьей постоянно следят сотрудники НКВД. Об этом она рассказывала в своих воспоминаниях десятилетиями позже. Особенно ситуация обострилась в середине 1930-х на фоне конфликтности в отношениях СССР и Китая:

- Все наши контакты с внешним миром были поставлены под контроль НКВД. С тех пор я ничего не знаю об оставшихся в Беларуси и Свердловске друзьях, знакомых моих родителей, о дорогих нам с мужем людях, - цитировал интервью Фаины Вахревой ресурс rg.ru.

Был и еще один нюанс связи с НКВД: из-за того, что Цзян Цзинго не скрывал от коллег своего китайского происхождения, на него в компетентные органы сыпались доносы от заводчан. Колю-китайца называли шпионом, ставили ему в упрек постоянное наличие денег и застолья с возлияниями в редакции. Последнее точно было правдой, уточняли «КП» в Музее истории Уралмашзавода.

Осталась без мужа

В 1937-м Цзян Цзинго пропал с Уралмашзавода. Как раз тогда поднялась волна репрессий против, как сказали бы сегодня, топ-менеджмента предприятия. Вплоть до директора. Они получили расстрельный приговор за контрреволюцию. И не зря его коллеги эти события связывали.

Как говорил «Комсомолке» Сергей Агеев из музея предприятия, Цзян Цзинго тогда же отстранили от редактуры, дальше - арест и, судя по всему, отправка в Москву. Правда, есть и свидетельство посла Китая в СССР, что сын Чан Кайши попросту перелез в посольство родной страны в Москве. Хотя имеется и другое его воспоминание, где Цзян Цзинго и Фаина были в посольстве, но вошли туда через дверь – по приглашению на ужин, где, среди прочего, обсуждали возможность возвращения в Китай.

Как не сложно понять, подробностей и этих деталей практически нет. Известно лишь, что на какое-то время Фаина осталась без мужа, а их дети – без отца.

В Китай белоруску выпустил Сталин

Вскоре Цзян Цзинго выехал с семьей в Китай. Судя по всему, говорил Сергей Агеев, это был жест доброй воли Сталина в отношении Чан Кайши. Вождю СССР надо было иметь в лице Китая союзника на фоне обострения отношений с Японией из-за их претензий на Дальний Восток.

Известно, что во время дороги в Пекин на перроне свердловского вокзала Цзян Цзинго и Фаина Вахрева в последний раз видели своих друзей-товарищей с Уралмашзавода. А Фаина, по словам Агеева, заметила: «Сталин посылает Цзян Цзинго перевоспитывать отца».

Впрочем, есть и другая версия: Сталин выпустил сына Чан Кайши как раз по предложению последнего - в обмен на провалившихся советских разведчиков в Шанхае.

Полюбилась Чан Кайши

Как и описал в своей истории Лев Шаповалов, Цзян Цзинго действительно стал губернатором одной из провинций Китая. А еще он (сначала в Китае, а потом, после поражения коммунистам, на Тайване) возглавлял МВД, местный аналог комсомола, был министром обороны, главой правительства, а затем и Гоминьдана – после смерти отца.

Но это было позже. А тогда, в 1937-м, Чан Кайши принял не только сына Цзян Цзинго (несмотря на его заявление с отречением от отца), но и невестку с внуками. Хотя, вероятно, и не сразу. Пишут, что Чан Кайши поначалу хотел развода сына и невестки.

Тем не менее, с подачи Чан Кайши и его супруги Фаина получила имя Цзян Фанлян, что означает честность и добродетельность. Мало того – ее обучили манерам. Кстати, о манерах белоруски вспоминал и посол Китая в СССР: «Фаина показалась мне совсем простушкой. А несколько лет спустя, когда я встретил ее в Шанхае, то увидел уже грациозную леди!»

По сути, уроженку белорусской семьи Чан Кайши взял под опеку. Говорят, после фразы Фаины в адрес свекра и свекрови: «Я сирота и прошу вас быть моими родителями».

Изучила китайский язык и традиции

По приезду в Китай Фаина и Цзян женились снова по местным традициям. Также белорусская невестка Чан Кайши научилась готовить китайские блюда, изучала обычаи – например, культ предков, аромакурение на могилах. А еще по наставлениям свекрови за год изучила китайский.

Выращивала картошку в Китае

Тем не менее, немало из своего быта и традиций Цзян Фанлян не забыла и в Китае. Например, нередко сама мыла окна дома, не передавая эту задачу слугам. А еще ей по душе был огород, где Фаина выращивала картошку и капусту. Говорят также, что дети называли Фаину по-белорусски - «мацi».

Кстати, на эту тему сохранились и воспоминания самого Цзян Цзинго. «Российская газета» цитирует выдержу из его дневника: «Фаина иногда рассказывает о Беларуси, России. У меня впечатление, что и китайцы, и восточные славяне хотят сохранить собственные традиции и устои». А те, кто бывал у них дома, говорили: Цзян Фанлян старалась сохранить частичку белорусского быта.

Писала сестре из Китая и была причастна к 25-летнему тюремному сроку

Фаина после отъезда из СССР вела переписку с сестрой Анной. Но однажды, рассказывал Сергей Агеев, подарок, переданный сестре, оказался фатальным.

- После Великой Отечественной войны началась репатриация русских людей из Китая обратно на Родину. Один мужчина по дороге домой согласился передать от Фаины Анне теплое зимнее пальто и часы. Посылку он привез в Казань, а там его с нею арестовали и дали 25 лет заключения, как шпиону. Он потом в лагере в Казахстане сидел.

Не «светилась» в статусе первой леди

Цзян Цзинго в 1978-1988 годах стал третьим президентом Тайваня. Именно там осели сторонники Гоминьдана после того, как в Китае установилась власть Компартии. За Цзяном еще с губернаторских времен была хорошая слава, ведь он не брал взяток, заслужив за это прозвище «большевик». А за время президентства Цзян Цзинго стал видным реформатором в масштабах всей Азии за счет технологического развития Тайваня.

Но первая леди держалась в тени мужа. Цзян Фанлян ни до, ни во время, ни после президентства Цзян Цзинго не шла в политику. Но она была советником президента. Кстати, известно, что ранее, еще до эвакуации на Тайвань, работала директором дома сирот в провинции. Там было около 600 детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Пережила президентский адюльтер

Семью тайваньского президента считали образцом для подражания. Но проблемы в ней были, как и в любой другой. «Комсомолка» рассказывала о письмах Фаины-Цзян Фанлян в СССР, где она говорила, что хотела бы вернуться. Но муж говорил: согласен, если один ребенок останется с ним. На это белоруска согласиться не могла.

А еще у Цзян Цзинго случился роман с соратницей по партии, плод которого - сыновья-близнецы. Тем не менее, Фаина простила мужу измену. Рассказывают, что на возвращение Цзян Цзинго в лоно семьи повлиял и всемогущий Чан Кайши, симпатизировавший Цзян Фанлян.

А в последние годы, как раз во время двух президентских сроков, супруг Цзян Фанлян уже как глава Тайваня часто приходил домой, брал жену за руки и так они могли долго сидеть. К тому времени их дети (а в Китае у пары родилось еще два сына) давно разъехались, кто куда.

Жила с охраной после смерти мужа-президента

Цзян Цзинго умер 13 января 1988 года, не дожив до конца своего второго президентского срока. У главы Тайваня не оказалось ни недвижимости, ни денежных запасов, потому Цзян Фанлян жила на пособие по потере кормильца. Белорусский академик Петр Никитенко вспоминал, говоря о визите на Тайвань делегации из Минска:

- После смерти мужа она стала обычной пенсионеркой… Хотя отдельный двухэтажный дом, прислугу и охрану за ней оставили. Обстановка в доме была со вкусом, все стильно и сдержанно.

Не было, по словам Никитенко журналисту «Комсомолки», никаких примет того, что белорусов принимает особа со статусом некогда первой леди страны:

- Был накрыт стол, все выглядело очень по-семейному. Печенье, соки, чай, кофе… Мы планировали задержаться минут на двадцать, а говорили больше часа. Она, несмотря на преклонный возраст (а было ей 76 лет), выглядела элегантно!.. Хотя одета была в простое светлое облегающее платье. Но держалась статно! Было видно сразу - перед нами первая леди. Хотя, выражаясь современным языком, никаких понтов у нее не было.

Тогда же состоялся обмен подарками. Белорусы вручили Цзян Фанлян куклу изо льна, нарочанский хлеб, белорусский флаг. В ответ получили китайские сувениры: плетеные тростниковые циновки с рисунками и иероглифами.

- Она была очень тронута, - говорил Никитенко.

Кстати, во время визита были большие сомнения, что госпожа Цзян встретится белорусов, мол, после смерти мужа она никого не принимает. Но все вышло наоборот! Она расспрашивала о том, как изменяется Беларусь после распада СССР.

Добавим, что о близких ее сердцу местах, том же Свердловске, снова ставшем Екатеринбургом, она могла узнавать уже их переписки с подругами, с которыми восстановила контакты. Те даже звали ее доживать у них - Цзян Фанлян-Фаина отказалась.

Белоруску хоронил президент Тайваня

Цзян Фанлян умерла 15 декабря 2004 года на больничной койке от дыхательной и сердечной недостаточности на фоне рака легкого. Ей было 88, мужа она пережила почти на 17 лет, похоронила троих детей. Последняя тема ее тревожила долгое время. В 1992-м она говорила об этом навестившим ее белорусам, вспоминал академик Никитенко:

- Госпожа Цзян рассказала нам о своем горе - она потеряла двоих сыновей. Один из них был генералом, летчиком, погиб на службе…

Еще одной ее трагедией была долгая разлука с дочерью. Она в 1950-х уехала в США. Она единственная из детей необычной пары дожила до глубокой старости.

Говорят, последнее время Цзян Фанлян жила в пансионе для престарелых. Но хоронили уроженку белорусской семьи на самом высоком уровне – на церемонии присутствовал даже президент Тайваня Чэнь Шуйбянь.

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