Ученый из Франции в шутку выдал фото колбасы за снимок с «Джеймса Уэбба» 3 6.08.2022, 16:38

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Однако не все поняли, что это юмор.

Директор комиссии по атомной энергетике Франции опубликовал якобы новый космический снимок с телескопа «Джеймс Уэбб». По словам мужчины, на фото изображена ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра. Но на самом деле это всего лишь ломтик испанской колбасы чоризо, обращает внимание Telegram-канал «Хартия-97%».

Пост разошелся во французской части твиттера, но не все распознали шутку — учитывая статус ученого, многие из его 90 тысяч подписчиков поверили, что на фотографии изображена настоящая звезда. Уже через час француз осознал, что пранк вышел из-под контроля, и объяснился в треде. Он отметил, что это была не просто «безобидная шутка», но и попытка обратить внимание на проблему фейков в соцсетях.

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