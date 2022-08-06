Высокопоставленный коллаборант, раненный украинскими партизанами, скончался 12 6.08.2022, 16:47

8,756

Виталий Гура

Его подстрелили из пистолета Макарова.

Украинские партизаны успешно ликвидировали так называемого «заместителя председателя» администрации оккупированной Новой Каховки Виталия Гуру. Ранее появлялась информация, что его нашли раненым неподалеку от своего дома, однако теперь стало известно, что он скончался, сообщает telegraf.com.ua.

Как сообщают российские пропагандистские телеграм-каналы, Гура получил ранение, предположительно, из пистолета Макарова, после чего его решили транспортировать на лечение в оккупированный Крым.

Впрочем, добраться до полуострова ему было не суждено. От полученных ранений он скончался.

Как сообщалось ранее, об инциденте с Гурой стало известно днем 6 августа, в росСМИ писали, что он был найден с серьезным ранением неподалеку от своего дома, а рядом с ним нашли гильзы от пистолета ПМ. Тогда указывалось, что он попал в госпиталь в тяжелом состоянии.

До российского вторжения Гура был старостой Днепровского старостинского округа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».