Окаменелости огромной ящерицы случайно нашли в Техасе 6.08.2022, 18:01

Мозазавр обитал в морях 80 миллионов лет назад.

Стивен Круз сменил привычный маршрут, потому что устал, и не пожалел об этом. Он случайно обнаружил кусок позвоночника длиной в 15 см у реки Норт-Салфер, примерно в 130 км к северо-востоку от Далласа, США, пишет «Хайтек».

В 100 метрах от него он нашел остальные окаменелые кости, которые принадлежат мозазавру. Это огромная 10-метровая морская ящерица, которая обитала в морях около 80 млн лет назад.

Недавно палеонтологи из Музея природы и науки Перо выкопали окаменелости из мягкой, похожей на глину породы русла ручья. Они раскопали части черепа мозазавра, кости нижней челюсти и несколько позвонков.

Это важная работа для ученых: хотя мозазавры вымерли, изучение их прошлого может дать нам возможность заглянуть в настоящее. Если понять, что ели древние существа и как они взаимодействовали с окружающей средой, это поможет палеонтологам больше узнать о том, какой была жизнь миллионы лет назад.

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