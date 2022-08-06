Жара в Минске сменилась мощным ливнем 7 6.08.2022, 19:02

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И хотя длился он недолго, деревья все равно не выдержали.

На улице Любимова проезд во дворе завалило с двух сторон. В некоторых зданиях крыша дала течь, поэтому понадобилось искать стоящие без дела ведра. В общем, это только начало, погода будет бушевать до конца дня — кто знает, что еще может произойти.

К слову, сам дождь в Минске выглядел так, пишет onliner.by.

Примерно час назад возле 34-го дома на проспекте Любимова упали два дерева, захлопнув несколько машин в ловушке.

— Коммунальщики еще не прибыли, уже час прошел. Одна машина немного повреждена была, но стекла не разбило. Люди деревья пока не трогают, в принципе, я видел, как прямо во время дождя по тротуару выезжали те, кто в ловушке оказались, — рассказывает Ярослав, автор видеоролика.

С упавшими деревьями на проспекте Любимова сейчас разбираются сотрудники МЧС.

Досталось и Национальному аэропорту, там лишнюю влагу собирали в ведра.

Результаты бури возле Кургана Славы: разбросаны палатки, столы, стулья, тренажеры и увеличенные шахматы.

Белгидромет предупреждает, что сегодня до 18 вечера во многих районах страны ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра.

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