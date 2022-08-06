Жара в Минске сменилась мощным ливнем

Жара в Минске сменилась мощным ливнем7
- 6.08.2022, 19:02
- 3,146
И хотя длился он недолго, деревья все равно не выдержали.
На улице Любимова проезд во дворе завалило с двух сторон. В некоторых зданиях крыша дала течь, поэтому понадобилось искать стоящие без дела ведра. В общем, это только начало, погода будет бушевать до конца дня — кто знает, что еще может произойти.
К слову, сам дождь в Минске выглядел так, пишет onliner.by.
Примерно час назад возле 34-го дома на проспекте Любимова упали два дерева, захлопнув несколько машин в ловушке.
— Коммунальщики еще не прибыли, уже час прошел. Одна машина немного повреждена была, но стекла не разбило. Люди деревья пока не трогают, в принципе, я видел, как прямо во время дождя по тротуару выезжали те, кто в ловушке оказались, — рассказывает Ярослав, автор видеоролика.
С упавшими деревьями на проспекте Любимова сейчас разбираются сотрудники МЧС.
Досталось и Национальному аэропорту, там лишнюю влагу собирали в ведра.
Результаты бури возле Кургана Славы: разбросаны палатки, столы, стулья, тренажеры и увеличенные шахматы.
Белгидромет предупреждает, что сегодня до 18 вечера во многих районах страны ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра.