Как Украине выиграть войну 4 Юрий Касьянов

6.08.2022, 19:06

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Юрий Касьянов

Нужно менять тактику.

11 ноября 1914 года в битве под Лангемарком (Бельгия) 26-й немецкий резервный корпус, набранный из плохо обученных, но патриотично настроенных студентов, погиб практически в полном составе.

Умирая под пулями британских солдат, студенты, как гласит немецкая легенда, держались за руки и пели Deutschland, Deutschland über allen... Позже эта военная катастрофа была воспета нацистской пропагандой как образчик «германского духа». А в мировой военной истории бессмысленно умертвленных солдат стали называть «пушечным мясом», перефразируя известное шекспировское выражение «корм для пороха».

Но не только плохая подготовка стала причиной массовой гибели немецкой молодежи. Бои 1914-го года под Ипром (под Лангемарком) были очень кровопролитными для немцев, потому что обороняющиеся британцы активно использовали пулеметы.

Надо сказать, что главной ударной силой на поле боя накануне Первой мировой войны считалась конница, а основным средством поражения врага - ружейный огонь, на который приходилось тогда до 85% всех потерь на поле боя.

Но уже через полгода после начала боевых действий богом войны стала тяжелая артиллерия, стали применяться аэропланы и отравляющие газы, а штыковые атаки вроде той, под Лангемарком, превратились в кровавую бессмыслицу, какой бы уровень подготовки не был у атакующих.

Война на западе стала позиционной: обе стороны зарывались вглубь земли порой на сотни метров, укрываясь от огня артиллерии, строили долговременные бетонные форты, активно применяли пулеметы и снайперские винтовки.

Так продолжалось до 1 июля 1916 года, когда началась битва на Сомме (Франция) - самое кровопролитное сражение Первой мировой войны, в котором было убито и ранено более 1 млн солдат с обеих сторон. Наступление франко-британской армии увенчалось успехом благодаря массированному применению авиации и танков. После этого сражения исход войны был предрешен.

Итак, начавшись как война пехоты и кавалерии, Первая мировая закончилась как война пулеметов, тяжелой артиллерии, авиации и танков. Менялся характер войны, менялось и военное искусство. Многие видные военачальники тех времен вынуждены были покинуть свои посты, не в силах понять и принять изменения.

Накануне Второй мировой войны гитлеровская Германия делала ставку на блицкриг - высокоманевренную войну моторизованных/танковых частей при массированной поддержке авиации. Западные союзники придерживались оборонительной стратегии, полагаясь на «неприступные» железобетонные укрепления и мощную, но малоподвижную крепостную артиллерию.

Результат всем известен: немцы почти победили, но увязли на широких просторах СССР, забрасываемые пушечным мясом в неограниченных количествах.

Стойкость британских солдат, отчаянное мужество советских, бескомпромиссность Черчилля и вступление в войну Соединенных Штатов, ставших бездонным военным арсеналом для всех государств антигитлеровской коалиции, - все это привело к очередному изменению характера войны.

На первое место вышли средние и тяжелые танки, не такие быстрые, как легкие танки блицкрига, но хорошо вооруженные и бронированные. Тяжелая артиллерия тоже стала подвижной, получила гусеничные и колесные шасси, чтобы быстро менять позиции и поспевать за танками. Тяжелые бомбардировщики стали стратегическим оружием войны, и поэтому резко выросла роль противовоздушной обороны...

Можно много говорить про применение первых локаторов, средств РЭБ, высокоточных авиабомб, первых беспилотников-камикадзе (а они уже тогда появились), первых крылатых ракет и первых баллистических ракет, про войну на море... В общем, все изменилось. К концу 1943 года война стала другой.

Наштамповав и получив по ленд-лизу десятки тысяч танков, орудий, самолетов, накопив гигантские запасы снарядов и патронов, Советский Союз завоевал господство в воздухе, и, применяя тактику «огненного вала» артиллерии и бронированных танковых кулаков, повернул движение немецких дивизий вспять.

Исход Второй мировой был предрешен. Немцам не помогли ни отличная выучка, ни идеальная военная организация, ни боевой опыт, ни «чудо-оружие» - лучшие в мире танки, реактивные истребители, сверхсовременные подводные лодки, крылатые и баллистические ракеты. Чтобы все это оружие повлияло на ход войны, его надо было много, очень много, но подвергающаяся непрерывным бомбардировкам немецкая промышленность не могла обеспечить требуемые объемы производства.

Но была еще одна причина поражения немцев во Второй мировой войне, кроме той, что весь цивилизованный мир был против. Субъективизм. Фюрер.

Вопреки мнению военачальников, Гитлер отдавал приказы держаться изо всех сил, держать территории, не отводить войска с позиций, на которых советская артиллерия превращала цвет военщины Германии в прах. Гитлер не увидел перспектив ядерного оружия и ракет ПВО, сделал ставку на крылатые и баллистические ракеты, когда больше нужны были самолеты, приказывал направлять ресурсы на разработку гигантских танков, когда фронту нужны были стандартные артиллерийские системы и средства ПВО...

Роль личности в истории нельзя приуменьшать. Как и Гитлер, Путин рассчитывал в Украине на блицкриг а-ля захват нацистами Европы. Не получилось. Оказалось, что современное противотанковое оружие - гроза танков, а не очень современные средства ПВО - гроза самолетов. Кремль сделал выводы, собрал растопыренные пальцы в кулак на Донбассе, подтянул всю доступную артиллерию, и вернулся к формату войны 1915, 1943 годов, делая ставку на «огненный вал», перемалывание обороны, перепахивание земли, и медленное, но методичное продвижение вперед.

Противопоставить этой тактике мы можем контрбатарейную борьбу, если у нас есть в достаточном количестве артиллерийские системы и снаряды - а этого нет, широкое применение авиации и управляемых авиационных средств поражения (планирующие бомбы, ракеты с лазерным и координатным наведением) - этого у нас тоже нет. Нет, и не будет в достаточном количестве, потому что на самом Западе этого нет в достаточном количестве, потому что у России в десятки раз больше стволов, чем у всех стран НАТО, и просто гигантские запасы снарядов...

Просто так, в лоб, задача сдерживания противника и разгрома его армии (это главная цель) не решается, пока мы воюем по навязанным нам лекалам Первой и Второй мировых войн. Чтобы выиграть войну, надо менять тактику, надо применять смелые решения, осуществлять нестандартные войсковые операции, перехватывать инициативу.

И больше я вам ничего не скажу.

Юрий Касьянов, Telegram

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