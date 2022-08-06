Ученые нашли необычную способность у саранчи 6.08.2022, 19:14

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Как оказалось, это насекомое может быть полезным человеку.

Обычно, когда речь заходит об использовании обоняния животных на пользу человеку, мы в первую очередь вспоминаем собак, наших верных четвероногих спутников, которые помогают обнаруживать наркотики, взрывчатку и даже признаки заболевания COVID-19, пишет Naked science.

Однако существуют еще более талантливые «нюхачи» в мире животных, и это — насекомые. Их способности особенно актуальны при диагностировании раковых опухолей, ведь чем раньше будет обнаружен рак, тем выше шансы пациента на выживание.

Раковые клетки работают иначе, чем здоровые, и в процессе роста производят множество уникальных химических соединений. Если эти соединения попадут в легкие или дыхательные пути пациента, они окажутся в выдыхаемом воздухе и смогут быть обнаружены газоанализатором.

Теперь, похоже, ученые из Мичиганского университета (США) нашли способ создания такого анализатора на основе уже существующей модели, «разработанной» эволюцией за миллионы лет. По сути, их задача — «взломать» мозг насекомого, чтобы понять, как он анализирует и различает тончайшие нюансы запахов, после чего создать прибор, опираясь на полученные данные.

Для этого исследования ученые выбрали американскую саранчу (Schistocerca americana), насекомое с тонким обонянием, но при этом достаточно крупное и крепко сложенное, чтобы можно было безопасно прикреплять электроды к его мозгу. После этого исследователи зафиксировали реакцию насекомых на образцы газа, вырабатываемого здоровыми и раковыми клетками ротовой полости, а затем использовали эти сигналы для создания химических профилей различных клеток.

Оказалось, что в зависимости от стадии развития рака и происхождения опухолевых клеток их запахи различны, и саранча смогла отличить три их вида друг от друга. Хотя результаты получены только для рака ротовой полости, исследователи считают, что их система будет работать с любым раком, который приводит к появлению в выдыхаемом воздухе уникальных химических соединений, а это относится к большинству видов рака. Если исследователи добьются успеха в своем проекте и широкого распространения подобных анализаторов, рак вполне может стать излечимой болезнью.

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