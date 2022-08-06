Синоптик Рябов рассказал, какой будет погода в Беларуси с 8 по 14 августа

Синоптик Рябов рассказал, какой будет погода в Беларуси с 8 по 14 августа1
- 6.08.2022, 19:47
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Погода порадует белорусов.
О погоде в Беларуси на следующей неделе, с 8 по 14 августа, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид», сообщает «Комсомолка».
- В начале недели скажется влияние области высокого атмосферного давления, - сообщил Рябов. - Он принесет переменную облачность без существенных осадков. Лишь в понедельник (8 августа. - Ред.) по северу пройдут небольшие кратковременные дожди.
На следующей неделе, если верить прогнозам синоптиков, будет обычная летняя погода без сильного ветра. Ночью температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем почти всю неделю - от +22 до +24…+26. Чуть прохладнее - до +23 - будет в пятницу. Но к выходным снова потеплеет, особенно по юго-востоку - до +28.
- Дождей ожидается не много, а солнце станет беспрепятственно нагревать атмосферу, - пообещал синоптик.