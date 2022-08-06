Синоптик Рябов рассказал, какой будет погода в Беларуси с 8 по 14 августа 1 6.08.2022, 19:47

1,152

Погода порадует белорусов.

О погоде в Беларуси на следующей неделе, с 8 по 14 августа, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид», сообщает «Комсомолка».

- В начале недели скажется влияние области высокого атмосферного давления, - сообщил Рябов. - Он принесет переменную облачность без существенных осадков. Лишь в понедельник (8 августа. - Ред.) по северу пройдут небольшие кратковременные дожди.

На следующей неделе, если верить прогнозам синоптиков, будет обычная летняя погода без сильного ветра. Ночью температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем почти всю неделю - от +22 до +24…+26. Чуть прохладнее - до +23 - будет в пятницу. Но к выходным снова потеплеет, особенно по юго-востоку - до +28.

- Дождей ожидается не много, а солнце станет беспрепятственно нагревать атмосферу, - пообещал синоптик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».