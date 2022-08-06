В Беларуси будут по-новому отправлять водителей на медосвидетельствование 6.08.2022, 20:05

Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 года.

В Беларуси собираются внести изменения в правила направления водителей авто на обязательное медицинское освидетельствование. Информация об этом опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, в новом порядке указано, что после прохождения обязательного медосвидетельствования водителю выдадут уведомление о решении комиссии, которое он будет обязан принять лично под подпись в день принятия заключения. Если же водитель не сможет прийти лично из-за болезни или просто откажется, ему предложат озвучить принятое решение в устной форме либо отправить документ заказным письмом в течение пяти календарных дней.

При этом в акт медосвидетельствования вносится пометка, в какой форме водитель получил уведомление. Кроме того, информация о вручении, устном объявлении или отправке направления организацией здравоохранения вносится в медицинские документы водителя. После этого автолюбитель сам решает, когда ему обратиться в медучреждение и пройти комиссию.

Новый порядок также определяет сроки, когда наниматель должен предоставить в заинтересованные ведомства данные о водителе, который у него работает по найму. Так, информацию надо будет подать в ГАИ не позднее 10 календарных дней со дня выдачи направления, а если у сотрудника есть удостоверение тракториста-машиниста, нужно уведомить еще и Госинспекцию по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода.

Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 года.

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