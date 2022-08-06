Теннисистка-ябатька Соболенко стала лидером в антирейтинге 1 6.08.2022, 20:23

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Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Спортсменка стала лидером сезона по поражениям с 1:0 по сетам.

Шестая ракетка мира, теннисистка-ябатька Арина Соболенко в этом сезоне проиграла семь матчей, в которых взяла первый сет. Она занимает первое место в туре по этому показателю, пишет «Трибуна».

14 матчей, в которых белоруска вела 1:0, она довела до победы.

Кайя Канепи и Аманда Анисимова – лидеры тура по числу камбэков со счета 0:1 по сетам. Каждая в этом году отыгралась в девяти матчах WTA (а эстонка еще в одном матче на 125-тысячнике).

При этом обе проиграли по восемь матчей, в которых уступили первую партию.

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