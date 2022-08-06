Могут ли собаки понимать кино? 4 6.08.2022, 20:26

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Удивительный факт.

Собачники нередко проводят свободное время со своими питомцами, даже когда занимаются вещами, которые для животных вроде бы не могут быть понятны. Так, во время домашнего просмотра кино собака может запросто присоединиться и стать зрителем. Но поймет ли она что-то на экране? Об этом пишет techinsider.

У собак нет сложной и многосторонней способности, как у людей, связывать удаленные друг от друга сцены из фильмов. Они видят кино только как отдельные несвязанные картины, не воспринимая их как часть всей истории фильма.

Собаки, потенциально, могут понять, что происходит в конкретной сцене: что точно известно, так это их общее понимание движения — даже на экране. Кроме того, они различают лица и объекты и распознают животных и других существ.

Так, понимание собак поверхностно и, стоит отметить, у них узкое поле зрения, из-за чего внезапно остановившийся на экране объект сразу перестанет быть интересным для питомца.

Если же вы хотите увеличить интерес к фильму у вашего питомца, выберите картину, где собаки являются главными или второстепенными персонажами, ведь, в отличие от многих других домашних животных, они достаточно социальные существа.

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