закрыть
6 августа 2022, суббота, 21:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина: Северная Македония передаст танки и самолеты

1
  • 6.08.2022, 21:17
Украина: Северная Македония передаст танки и самолеты

Самолеты балканская страна купила у Киева в 2001 году.

Северная Македония передаст Украине танки и самолеты. Об этом заявил cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставившая Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем», — написал Подоляк в Twitter.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин