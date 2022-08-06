Украина: Северная Македония передаст танки и самолеты

Украина: Северная Македония передаст танки и самолеты1
- 6.08.2022, 21:17
Самолеты балканская страна купила у Киева в 2001 году.
Северная Македония передаст Украине танки и самолеты. Об этом заявил cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставившая Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем», — написал Подоляк в Twitter.
Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши 🇺🇦 плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2022