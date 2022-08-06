Нельзя привыкать к войне Александр Роднянский

6.08.2022, 21:28

Александр Роднянский

Представьте себе, каково там сейчас.

Я слежу за российскими новостями и остаюсь в контакте с московскими друзьями. И у меня понемногу складывается ощущение, что многие – может быть, не вполне сознательно – «нормализовали» для себя войну. Она перестала для них быть шоком, потрясением, острым переживанием.

Я понимаю, что испытывать шок постоянно – невозможно. Человеческий организм просто не справится с этим. Не выдержит.

Понятен и тот непреложный факт, что жизнь продолжается.

Разумеется, я говорю сейчас не о тех людях, которые поддерживают войну, а значит – убийство мирных граждан соседней страны.

И я не собираюсь тратить время на дидактические поучения и морализаторство. Все вы люди взрослые, сами всё понимаете, сами принимаете решения. Я для себя когда-то решил не плевать в спину уезжающим и не поучать остающихся.

Жизнь продолжается и всем надо ходить на работу, зарабатывать, воспитывать детей, помогать родителям. И очень сложно сочетать эти заботы со страшной реальностью войны, пылающей всего в нескольких сотнях (а то и десятках километров) от вас.

Особенно на фоне тех беспрецедентных мер, которые предпринимают российские власти, чтобы оградить собственных граждан от правды. Ведь чтобы узнать о подлинном положении дел, вам необходимо приложить серьёзные усилия. И не все готовы к этому.

Но для того, чтобы остаться человеком, сохранить в себе способность к эмпатии, состраданию, сочувствию, чтобы не испытывать муки стыда спустя короткое время, нельзя позволить себе за повседневными заботами забыть о том, что совсем рядом идет война, развязанная вашим правительством.

Что каждый обстрел российской армией украинского города – это жертвы. Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые. Они выгуливали собак, ждали автобус на остановке, спали в собственных квартирах. Возможно, это ваши родственники. Знакомые. Друзья.

Фотограф Евгений Малолетка последний месяц снимает последствия ежедневных обстрелов Харькова. Того самого города, который было принято называть столицей русскоязычной Украины. Посмотрите на эти снимки. Расстояние от Москвы до Харькова – 730 км, это чуть больше, чем от Москвы до Петербурга.

Представьте себе, каково там сейчас. Нельзя привыкать к войне.

Александр Роднянский, Instagram

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