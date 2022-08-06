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В Беларуси запретили ряд сладостей и снэков

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  • 6.08.2022, 22:17
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В Беларуси запретили ряд сладостей и снэков

В них нашли вредные красители.

В Госстандарте в субботу, 6 августа, обновился перечень запрещенной к реализации в Беларуси продукции, пишет «Комсомолка».

Так, запретили продавать восточные сладости типа мягких конфет «Кайнак» рахат-лукум мини, произведенные одноименным предприятием в городе Пенза в России. Российский рахат-лукум не прошел проверку на качество, в его составе обнаружили незаявленный синтетический краситель тартразин (Е102). А еще, маркируя продукцию, производитель не предупредил покупателей о том, что в составе есть краситель, отрицательно влияющий на активность и внимание детей.

Также возникли проблемы с продукцией «Орловского снекового комбинат» из Владивостока. В составе арахиса в хрустящей корочке со вкусом «Сыра» специалисты нашли незаявленный изготовителем синтетический краситель желтый хинолиновый (Е104). О его вреде изготовитель умолчал на упаковке.

Синтетический краситель Е104 нашли и в арахисе со вкусом «Васаби». Также в маркировке продукта отсутствовала предупреждающая надпись, что краситель может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

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