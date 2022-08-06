Российский политолог: Путин не был готов к войне 1 6.08.2022, 22:28

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Кирилл Рогов

Глава Кремля стал заложником собственной стратегии шантажа.

— То, что сейчас происходит — полномасштабная война в Украине — по всей видимости, это не планировалось никогда. И вообще дискурс войны в российской политике не был создан в предыдущие годы, — отметил в интервью программе «Ходорковский Live» российский политолог Кирилл Рогов.

Он подчеркнул, что на фоне данных соцопросов, говорящих о том, что войну в Украине поддерживает более 70% россиян, само оправдание вторжения на официальном уровне выглядит крайне натужным, отсутствует военная риторика:

— Это построение нескольких тезисов, достаточно неудобных, неубедительных, они непонятно о чем. И сторонники войны вынуждены их повторять, повторять, повторять. Это попытка с колес придумать некоторую фундаменталистскую, охранительную военную идеологию, оперируя дешевыми историческими сюжетами.

Кирилл Рогов убежден, что с самого начала действия Кремля были шантажом США, когда к границе с Украиной стягивались войска. Потом была попытка мощного удара с целью парализовать волю украинцев к сопротивлению, который российское руководство обозначило для себя в качестве блицкрига.

— Но вскоре выяснилось, что даже этот удар не был подготовлен должным образом, это мы знаем наверняка. И не подготовлено было дальнейшее развертывание войны. В этом смысле Путин оказался заложником своих стратегий шантажа. Он попал в эту ситуацию и теперь пытается развернуть некую новую стратегию.

По мнению эксперта, на ходу придумывается новая военная идеология.

— Самое интересное, что у этой войны нет даже цели. Вот в чем будет тот бонус, который получит Россия в результате победы в этой войне? Это даже не сформулировано. Это формулируется только в отрицательных понятиях. Вот когда мы победим, то на нас уже не нападут. А так напали бы обязательно, — резюмировал политолог.

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