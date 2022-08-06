Два года назад Диджеи Перемен совершили исторический поступок
- 6.08.2022, 22:55
Видео с минчанами, которые не побоялись пойти против власти, облетело весь мир.
Два года назад диджеи перемен — Кирилл Галанов и Влад Соколовский — совершили исторический поступок.
На провластном мероприятии, организованном в пику митинга оппозиции, звукооператоры минского Дворца детей и молодежи Кирилл Галанов и Влад Соколовский включили песню «Перемен» группы «Кино». Эта песня стала одним из символов протестов Беларуси 2020-го года. Видео с ребятами, которые не побоялись пойти против власти, облетело весь мир, ими восхищаются сотни тысяч человек, Кирилл и Влад стали одними из первых известных героев белорусской революции.