Два года назад Диджеи Перемен совершили исторический поступок 6.08.2022, 22:55

Фото: «Наша Ніва»

Видео с минчанами, которые не побоялись пойти против власти, облетело весь мир.

Два года назад диджеи перемен — Кирилл Галанов и Влад Соколовский — совершили исторический поступок.

На провластном мероприятии, организованном в пику митинга оппозиции, звукооператоры минского Дворца детей и молодежи Кирилл Галанов и Влад Соколовский включили песню «Перемен» группы «Кино». Эта песня стала одним из символов протестов Беларуси 2020-го года. Видео с ребятами, которые не побоялись пойти против власти, облетело весь мир, ими восхищаются сотни тысяч человек, Кирилл и Влад стали одними из первых известных героев белорусской революции.

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