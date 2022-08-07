CNN: США проведут учения с Индией недалеко от спорной индийско-китайской границы 7.08.2022, 2:00

Учения по высотной боевой подготовке пройдут в середине октября.

Соединенные Штаты должны принять участие в совместных военных учениях с Индией менее чем в 100 километрах от ее спорной границы с Китаем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного офицера индийской армии, пишет liga.net.

Учения по высотной боевой подготовке пройдут в середине октября в горном районе Аули в штате Уттаракханд. Аули находится примерно в 95 км от спорной границы между Индией и Китаем.

Это будут 18 американо-индийские учения, которые называются «Юдх Абхьяс» или «Военная практика».

Отвечая на вопрос о совместных учениях, представитель Минобороны США сказал CNN, что партнерство с Индией является «одним из наиболее важных элементов нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Отношения между Индией и Китаем обострились после того, как в результате кровавого столкновения между их солдатами в Гималаях в июне 2020 года погибли по меньшей мере 20 индийских военнослужащих и четверо китайских солдат .

Напряженность еще больше возросла в последнее время из-за строительства Китаем моста через озеро Пангонг Цо, которое расположено вдоль границы. Правительство Индии осудило этот шаг как «незаконную оккупацию».

Во время визита в Индию в этом году командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн охарактеризовал наращивание военной мощи Китая вблизи спорной границы как «вызывающее тревогу».

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