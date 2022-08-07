«Путин думал, все пройдет гладко. Но все затянулось, личный состав деморализован» 7.08.2022, 4:00

Рассказ пленного оккупанта.

Пленный российский сержант жалуется на нехватку продуктов и вещей и сетует на деморализацию личного состава оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Последний блокпост».

Мужчина на этих кадрах – Евгений Харитонов, Старшина 6-й десантно-штурмовой роты, 104-го десантно-штурмового полка армии РФ. Его и его приспешников ВСУ взяли в плен на Херсонском направлении.

«Личный состав деморализован. Люди ждут замены. Замены не происходит. Обеспечение очень слабое. Недостаточно продуктов, недостаточно вещевого обеспечения», - рассказал оккупант.

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