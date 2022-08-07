Израиль объявил о ликвидации военного руководства «Исламского джихада» 7.08.2022, 8:04

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Высокопоставленные боевики в Газе нейтрализованы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла успешный удар по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа и «нейтрализовала» высокопоставленное военное руководство группировки, Такие данные привел начальник оперативного управления израильской армии, генерал-майор Одед Басиок.

Об этом сообщает DW.

Высокопоставленное руководство военного крыла «Исламского джихада» в Газе нейтрализовано, заявил Басиок, не пояснив, что именно означает термин «нейтрализовано». Каких-либо подтверждений со стороны группировки пока не последовало.

Израиль проводит операцию «Рассвет»

Конфликт обострился 1 августа после того, как израильские военные арестовали лидера «Исламского джихада» на Западном берегу реки Иордан Бассема Саади. После этого Израиль объявил о начале операции «Рассвет» и нанес воздушные удары по целям в секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, удары ЦАХАЛа сорвали атаку на Израиль, которую поддерживаемая Ираном группировка планировала провести в ответ на арест Саади.

В армии Израиля заявили, что воздушная операция в секторе Газа продлится неделю. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тысяч резервистов для «оперативных целей».

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