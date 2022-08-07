«Взяли два гектара земли — и вырвались из нищеты» 3 7.08.2022, 8:30

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История успеха белорусских фермеров.

Белорусы Галина с Сергеем открывали свое дело почти тридцать лет назад, в 90-е. Начали строительство дома, в деревне работы нет, в городе никто не ждет, на руках грудничок. От безысходности стали выращивать капусту — вставали в 4 утра и вместе с маленьким ребенком бежали на поле. Пока один сидел с дочкой, второй обрабатывал землю тяпкой, потом менялись. Тогда это был план выживания, а сегодня успешная семейная ферма «Фортуна».

Видео об успехе белорусских фермеров опубликовал onliner.by.

Вот несколько цитат из ролика:

Когда родилась вторая дочь, денег не хватало. От безысходности мы взяли 2 гектара земли и стали работать. Что такое 2 гектара? Фактически это приусадебный участок. Мама подарила мотоцикл. Спереди мешок капусты, между собой мешок капусты, рюкзак за плечи — и на рынок. Так начиналось фермерство.

Это адская работа была, потому что ни техники, ничего. Все вручную, тяпка, вдвоем. Утром бежишь на поле, в 4—5 утра. И маленький ребенок на руках.

Это были 90-е. Бандиты, все это было… Как и наша молодость. Все равно было хорошо.

В 1997 году мы купили первый трактор. Покупка года! Трактор Belarus на то время стоил 2,5 тыс. долларов. На сегодня у нас разбежка тракторов по стоимости от 16 тысяч до почти полумиллиона.

Раньше такие были трактора, что позвоночник в трусы высыпался после дня работы, теперь в любом нашем тракторе стоит сиденье, которое получше, чем в X5. Все ведет электроника.

Люди всегда тяжело принимают новое. Когда поставили первую навигацию, которая позволяет смотреть с телефона, где находится трактор, что он делает в данный момент, все говорили: «Очень сложно, мы не айтишники, мы не сможем». А сегодня они не могут без этого работать.

Будущее за технологиями. При помощи спутника делается анализ, потом идет комбайн, который определяет точечно урожайность. Будет идти дифференцированное внесение удобрений. Там, где удобрения нужно больше, его насыплется больше. Там, где меньше, — меньше. Это экономия средств.

В фермерском хозяйстве коллектив — это не какое-то скопище наемных людей. Все друг друга знают, понимают, поддерживают, переживают. У нас порядка 45 человек.

Почему-то в нашей стране считается, что если ты городской житель, то ты более развит. Хотя эта «элита» живет по 9 человек в двухкомнатной квартире. Многие стесняются, что вот они деревенские. И любыми путями хотят доказать, что они горожане. А я не хочу в город. Для меня квартира — это место жительства, а дом — это родина.

Я горжусь тем, что я деревенский житель. А мои дети гордятся, что их родители — фермеры.

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