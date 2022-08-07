Эрдоган цинично использует Путина 2 7.08.2022, 8:35

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Глава Кремля наивно «ведется» на приманки более сильного политика.

Президент Турции Реджеп Эрдоган цинично использует российского коллегу Владимира Путина, а тот «ведется» на все приманки.

Такое мнение высказал российский публицист и политический эксперт Андрей Пионтковский 24 каналу. Так он прокомментировал последнюю встречу Путина с Эрдоганом в Сочи.

По словам публициста, Эрдоган - сильный политик и имеет «имперские замашки», как и Путин.

«Только он не «русский мир», а Оттоманскую империю хочет восстанавливать», - отметил Пионтковский.

Он выразил убеждение, что президент Турции понимает тяжелое положение Путина и его потребность в поддержке. В мире сейчас, говорит эксперт, нет ни одного политика, который готов взять на себя ответственность инициативу о перемирии в Украине.

«Украина откажется подписывать какие-либо договоренности о прекращении огня и Эрдоган это понимает. Отчаянное положение Путина демонстрирует то, что он тоже это понимает, но хочет видеть свет в конце туннеля. Эрдоган циничным способом использует Путина», - считает Пионтковский.

По его мнению, Эрдоган также добивается от Путина предательства союзников по нескольким направлениям. В качестве примера он приводит занятие позиций российских миротворцев в Нагорном Карабахе армией Азербайджана. Он утверждает, что войска Эрдогана сейчас практически противостоят силам Путина, а те даже не реагируют на действия противника.

Как убежден публицист, Эрдоган «продал» Путину «воздух», пообещав помочь договориться о мире с Украиной, а РФ за это якобы не отреагирует на захват территорий в войне Армении с Азербайджаном.

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