Над Шойгу и Кадыровым сгущаются тучи Телеграм-канал «Сито Сократа»

7.08.2022, 9:00

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Аллюзия на события Первой мировой войны сразу порождает два значимых вопроса.

У солдат российских оккупационных сил в ходе вторжения выработался условный рефлекс, как у собаки Павлова: если в публичной плоскости всплывает Кадыров – жди беды. Позор Чечни и герой «ЛНР» прослыл неуместным скорострелом, который своим убогим пиаром на крови дискредитировал путинскую «спецоперацию» более всех остальных. Он многократно называл фейковые даты захвата населенных пунктов, инсценировал свои появления на передовой, не выезжая из Грозного. А постановочные сюжеты по истреблению кустов в стиле Рембо будут включены в учебные программы по психиатрии.

Образцовый гопник и фанат примитивизма очень импонирует Путину, ведь на его фоне он сам смотрится солидно и представительно.

Именно Кадыров входит в число ключевых исполнителей плана по утилизации многонационалов в Украине. Конечно, на ряду с православным буддистом Шойгу. Сладкую парочку за их «успехи» готовят на роль мальчиков для битья. Кадыровские позиции в Чечне слабнут: большое число его боевиков было втянуто в украинскую авантюру. Так что заместить его в ближайшее время менее токсичной креатурой Кремля – удобный вариант. Самого Кадырова могут отправить послом куда-то подальше. Что касается Шойгу, то с ним еще проще. После 30 лет протирания штанов во всех правительствах данный реликт пора спровадить на заслуженный отдых. Довольно привлекательный вариант ухода в политическое небытие для Шойгу, чьи амбиции упали на дно «СВО».

Учитывая обозначенные перспективы смещения, пара Кадыров-Шойгу совместно прорабатывает схемы пролонгации своего нахождения на постах. Именно для этого Кадыров запустил нехарактерный для него тезис о «сложности» реализации «спецоперации». На неформальном сходняке с Шойгу прошло предметное обсуждение вторжения. И Кадырову передали новые вводные: дело серьезное, стратегия требует хорошей подготовки, грамотный подход нуждается во времени.

В оборот вошла категория «деликатность». После неисчислимого количества военных преступлений, самых варварских действий – вдруг заговорили про обходительность и тактичность. Подобный миф формировался вокруг «вежливых людей», захватывающих Крым в 2014 году. Натягивать подобное на изуверов Шойгу или кадыровцев, даже если речь идет о внутренней биомассе, – нечто из области ненаучной фантастики.

Зачинщики геноцида в Украине зондируют почву, как замылить восприятие своих зверств и террористической деятельности. Нужно оттянуть развязку в целях самосохранения. Кадыров освежает в умах уставшей российской публики картину «невойны»: якобы все пучком и идет по четко выверенному плану. Правда, дубиноголовый дон опять отстает от риторики Кремля. С ним не поделились свежей прошивкой, ведь сейчас модно говорить о «современном украинском кризисе». По новым данным разведки, Россию «втягивают» в конфликт, подобный Первой мировой войне. Но почему-то она как-то не особо сопротивляется, если вспомнить прошлые темники про «превентивную операцию». В свете обострения ситуации на Западных Балканах в АП решили позиционировать Москву как «защитницу ущемленных православных». Только не как сто лет назад в Сербии, а на территории «ЛДНР». Учитывая то упорство, с которым россияне уничтожают Донбасс, называя это «защитой», совсем в ином свете предстает вся мифология братской помощи Российской империи на Балканах.

И вообще, аллюзия на события Первой мировой войны сразу порождает два значимых вопроса. Первый из них связан с коалиционной стратегией. Если Путин принял решение переводить «СВО» на новый уровень, то значит к боевым действиям могут привлекать «интернациональную помощь». Уже прозвучали намеки на северокорейское пушечное мясо. Но означает ли это, что «вторая армия мира» исчерпала себя во время какой-то «спецоперации»?..

Второй вопрос – судьба Путина. Первая мировая закончилась для царя Николая II падением и расстрелом. Неужели все повториться вновь?

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