«Еще немного – и украинцы устроят парад!» 5 7.08.2022, 9:10

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Приграничные регионы РФ охватывает паника.

После начала полномасштабного вторжения жизнь в регионах Российской Федерации, граничащих с Украиной, кардинально изменилась. И если сначала население тешило себя иллюзиями о быстром завершении «спецоперации», то теперь прочувствовало на себе все «прелести» развязанной Кремлем войны. Более того, сегодня часть россиян в приграничье уже готовы буквально «изгонять» своих же военных, пишет «Обозреватель».

Новые реалии

Надежда россиян на взятие Киева и, соответственно, капитуляцию Украины, быстро сошла на нет. А большие потери армии РФ, замалчиваемые Кремлем и Минобороны страны-оккупанта, хорошо видны по свежим могилам на кладбищах.

И если раньше местные власти просто успокаивали россиян и отрицали, что «СВО» каким-либо образом повлияет на привычный уклад, то теперь уже выражают «глубокую озабоченность». Например, губернатор Курской области наконец-то признал, что «ситуация непростая».

«Мы – приграничный регион. Со стороны Украины ведутся хаотичные обстрелы. Минобороны реагирует, в наш регион направляется необходимое подкрепление», — поспешил «успокоить» Роман Старовойт.

Также он сообщил о якобы предотвращенной диверсии на аэродроме, где сейчас базируются военнослужащие армии страны-оккупанта. Правда, местные жители утверждают что просто кто-то из своих запустил квадрокоптер, который в итоге и был сбит.

Но это не единичный «сюрприз». Несколькими днями ранее кто-то взорвал опору линии электропередачи, которая идет от Курской АЭС до подстанции «Южная». Из-за диверсии часть районов осталась без электричества.

Не лучше ситуация и в Белгородской области, с территории которой практически ежедневно запускают ракеты по территории Украины – в частности, по Харькову и области.

Как рассказал харьковчанин, у которого по другую сторону границы (в Белгородской области) живет родня, жители российского приграничья сильно обозлены и напуганы.

«Из девяти районов Белгородщины, которые граничат с Украиной, в пяти не собираются возобновлять работу школ и детсадов. Местные жители в свою очередь злятся из-за присутствием большого количества военнослужащих РФ. Они прекрасно понимают, что вооружение, склады боеприпасов во время войны являются законной целью противника. Соответственно, во время ударов может зацепить и «простых россиян», – поделился мужчина.

По его словам, в РФ уже понимают, что вечно безнаказанно запускать «Искандеры» не получится, будет жесткий ответ. «Та «бавовна», что сейчас происходит – это только начало. Потому из Белгорода и области уже начали переезжать, опасаясь серьезных ударов», – добавил харьковчанин.

Большое скопление российских военных привело и к многочисленным конфликтам с местными жителями. Например, в поселке Уразово военная техника оккупантов просто въехала в частный дом. Такое, говорят жители Белгородской области, происходит постоянно.

Пострадавший дом в поселке Уразово, в него въехала техника российских военных.

В каждом видят диверсанта

В приграничье сейчас усиленно качают тему «украинских ДРГ». Местным жителям рекомендуют "стучать" на всех подряд и даже бдительно относиться к «гостям» из дружественных «республик» («Л/ДНР»).

Вообще к беженцам сейчас в России отношение намного ухудшилось: в каждом видят потенциального врага. Местные взвинтили стоимость аренды для дончан и луганчан, некоторые и вовсе требуют запретить им селиться в приграничных регионах.

А с 5 августа в Курске начали проверку всех водителей такси, среди которых как раз большое количество переехавших с оккупированной Россией части Донбасса.

То и дело российские спецслужбы сообщают о поимке очередной партии «диверсантов», однако никаких веских доказательств конечно же не приводят. Тем не менее местные жители паникуют.

В Telegram-каналах и VK они пишут о своих опасениях, причем больше всего уже боятся «украинской оккупации».

«Еще немного и украинцы у нас устроят парад!», «Раньше жили нормально, а после СВО хоть вешайся", "Сколько можно издеваться над нами?!» – таковы наиболее мягкие комментарии.

Зазывают в оккупанты

И в Курской, и в Белгородской областях стало намного хуже с трудоустройством. Одни россияне свернули бизнес из-за близости границы, другие из-за нарушенной из-за войны логистики, проблемой с поставками. Этим пытается воспользоваться армия страны-оккупанта.

Например, в Курске устроили «день добровольца» и организовали передвижной пункт по отбору контрактников. Служить зазывают мужчин до 60 лет, обещая заоблачные зарплаты: от 200 тыс. руб. и аж до 500 тысяч. Правда, местные жители особого энтузиазма не проявили.

Именно в приграничье наблюдается рост противников объявленой президентом РФ «спецоперации», хотя особой роли это пока не играет.

Тем не менее и противники, и сторонники «СВО» сходятся во мнении, что с каждым днем опасных инцидентов в приграничных областях РФ будет все больше.

Полномасштабное вторжение России уже аукнулось всем.

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