В Косово по подозрению в шпионаже задержали российскую пропагандистку 7.08.2022, 9:30

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Ее обвиняют в работе на разведку РФ.

Журналистка российской «Комсомольской правды» Дарья Асламова задержана на севере Косово, ее подозревают в работе на разведку России и причастности к «дестабилизации» со стороны Сербии. В МВД Косово связали ее приезд с обострением на границе, сообщает Reuters.

В Косово задержали российскую журналистку Дарью Асламову при попытке пройти погранпереход на севере частично признанной республики, сообщил глава МВД Косово Джелаль Свечлия.

«Сегодня Дарью Асламову задержали на пограничном переходе на севере страны. Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста. Она также участвовала в войне в Украине, распространяя пропаганду вторжения России в Украину», — заявил он.

Дарье Асламовой 52 года. Ее называют военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Она работала во многих «горячих точках» — Абхазии, Нагорном Карабахе, Камбодже, Таджикистане, Югославии, Руанде, Чечне, Мали. Была в плену, многократно подвергалась арестам. Брала интервью у Саддама Хусейна и Башара Асада.

Напомним, ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады.

Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово. Позже в Косово по призыву США на месяц отложили введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами.

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