Как белорусам получить медицинскую помощь за границей по страховке 7.08.2022, 9:34

Эксперт рассказала о нестандартных ситуациях.

Болезнь во время поездки за границу — это не просто плохое самочувствие. Это еще и большие расходы на лечение. Поэтому так важно оформлять медицинскую страховку на время поездки в любую страну. Во сколько обойдется страховой полис? В каких случаях можно воспользоваться страховкой и как это сделать?

О страховании при поездке за границу журналисты сайта Talon.by поговорили с заместителем начальника управления страхования и перестрахования «Промтрансинвест» Антониной Шоломицкой.

Обязательно ли оформлять страховку, когда едешь за границу?

Страховка — это в первую очередь защита человека от непредвиденных расходов в случае внезапных проблем со здоровьем. Медуслуги за рубежом могут стоить очень дорого. Поэтому страховку лучше сделать, даже если при въезде в страну предъявлять ее не потребуют (например, в страны, куда не нужна виза).

Наличие договора страхования также может быть обязательным условием для получения визы в какую-либо страну. И для принимающей страны страховка будет своего рода гарантией, что в случае необходимости расходы на медицинскую помощь или транспортировку возьмет на себя страховая компания.

Например, согласно Визовому кодексу Евросоюза, для получения визы в страны ЕС у человека должна быть страховка на время поездки, покрывающая любые расходы на оказание медпомощи или госпитализации, а также расходы, связанные с возвратом на родину по медицинским причинам или из-за смерти человека во время поездки.

В каких случаях работает страховка?

Человек может воспользоваться страховкой, когда он нуждается в медицинской помощи из-за внезапной болезни или несчастного случая. Это может быть как обычная простуда, так и коронавирус, почечная колика или перелом руки.

Договором страхования также может быть предусмотрено покрытие расходов из-за обострения хронического заболевания. Условия покрытия таких расходов нужно уточнять в конкретной страховой компании, где вы оформляете страховой полис.

Например, «Промтрансинвест» покрывают расходы, связанные с обострением хронических заболеваний, но сумма покрытия не должна превышать 5% от общей страховой суммы. То есть, если вы застраховались на 30 000 евро и вам понадобилась медпомощь из-за обострения хронической болезни, страховая компания оплатит не более 1 500 евро за оказанную помощь. Если клиника, где вы получали помощь, выставит счет на большую сумму, то оставшуюся часть вам нужно будет оплатить самостоятельно.

Что покрывает страховка?

амбулаторные услуги и консультации;

лабораторные услуги или исследования при помощи оборудования (в том числе ЭКГ, томография, рентгенография);

пребывание в стационаре (палата, питание и консультации);

обеспечение лекарственными средствами;

обеспечение перевязочными материалами, гипсовыми повязками;

медицинская эвакуация и репатриация;

другие услуги, включенные в договор страхования;

Чаще всего за помощью обращаются из-за ОРВИ, отравления, отитов, конъюнктивитов, обострения хронических заболеваний, травмы. Нередко возникает необходимость в медицинских транспортировках и репатриациях.

Сколько стоит страховка для выезда за границу?

Стоимость страхования зависит от срока пребывания за границей, от возраста выезжающего, а также от направления поездки.

Например, для человека 17-59 лет, выезжающего в страны Шенгенского соглашения на 15 дней, страховка обойдется примерно в 6 евро при страховом покрытии в 30 000 евро (стоимость у каждой страховой компании своя).

В такие страны, как Индонезия, Таиланд, США, Израиль, Канада, страховка обойдется дороже, так как там более дорогое медицинское обслуживание и, соответственно, больше размер страховых выплат.

Я заболел. Что делать?

Обратиться к представителю страховой компании за рубежом (Ассистанс) до обращения за медпомощью. Контактные данные представителя страховщика за рубежом указаны в приложении к страховому полису, а также в самом страховом полисе. Это можно сделать по телефону, Skype, по электронной почте.

Документально подтвержденные расходы на телекоммуникационную связь со страховщиком или представителем страховщика за рубежом также возмещаются в рамках договора страхования.

Сообщить страховому представителю:

• номер договора страхования (страхового полиса);

• фамилию, имя, свое местонахождение и номер телефона, другие контакты, по которым можно с вами связаться;

• причину обращения и предполагаемую медицинскую помощь, которая вам нужна;

• иную информацию, запрашиваемую представителем страховщика за рубежом;

После регистрации случая Ассистанс помогает организовать получение медпомощи, то есть подбирает для вас варианты, где и как можно получить необходимую медпомощь, и направляет гарантийное письмо (гарантия оплаты) в то медучреждение, где эту помощь вам будут оказывать.

Регламент медицинских учреждений разных стран может кардинально отличаться от того, к чему вы привыкли. Где-то есть возможность вызова врача в отель (например, в Болгарии), а где-то нужно добираться до медицинского учреждения самостоятельно, даже если у вас сломана рука (например, в США).

Если Ассистанс не может организовать оказание медпомощи по гарантийному письму по каким-либо причинам (из-за регламента работы некоторых медучреждений, особенностей системы здравоохранения страны или в спорных страховых случаях), он все равно поможет найти медучреждение, предупредит вас о том, что медуслуги нужно будет оплатить самостоятельно, и расскажет, какие документы нужно сохранить, чтобы обратиться в страховую компанию за возмещением расходов по возвращению в Беларусь.

Что делать в нестандартных ситуациях?

Бывают случаи, когда человек самостоятельно обратился за медпомощью, не связавшись предварительно с представителем страховой компании. Обычно это ситуации, когда нужна экстренная помощь и жизнь человека находится под угрозой. В этих случаях нужно связаться с представителем страховщика за рубежом после устранения угрозы жизни, чтобы не возникло проблем с оплатой расходов на медпомощь.

Если вы находитесь в маленьком отдаленном населенном пункте и вам необходимо получить помощь, например, ночью, то организация помощи, как показывает практика, будет возможна только в приемном покое, где, как правило, нет технической возможности принять гарантию оплаты и оформить все документы.

В этом случае медицинские услуги и медикаменты придется оплатить наличными, взять все необходимые подтверждающие документы, а по приезду в Беларусь написать в страховую компанию заявление на компенсацию понесенных расходов.

Важно помнить!

Перед тем, как отправляетесь в путешествие, ознакомьтесь с правилами страхования! Именно на основании правил страхования и медицинских документов страховая компания решает вопросы о покрытии тех или иных обращений.

Обращайте внимание на исключения в правилах страхования, так как именно этот блок содержит перечень тех случаев, когда страховая компания имеет право отказать в покрытии, то есть не оплачивать медицинские и медико-транспортные расходы!

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