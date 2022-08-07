Россияне начали проводить облавы в ОРДЛО, мобилизованным выдают амуницию образца 1941-1945 годов 7.08.2022, 9:52

Скоро такое может быть и в Беларуси.

Оккупанты в ОРДЛО принудительно забирают мужчин с улиц в военкоматы.

Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, в ОРДЛО с 1 августа началась новая волна принудительной мобилизации. Россияне мобилизуют лиц, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел «отсрочку».

Так, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) русских оккупационных войск ведется формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов. В Луганске за 40 минут на рынке набрали два автобуса мужчин, большинство из которых — грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины прячутся.

Тотальная принудительная мобилизация идет во многих населенных пунктах. Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.

В то же время, распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 - 1945 годов.

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