«Даже трюфель свой выращивают!»: белоруска развенчала мифы о Румынии 1 7.08.2022, 10:04

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Минчанка работала шеф-поваром в посольстве и перебралась в Бухарест.

Какие ассоциации возникают у вас в голове с Румынией? Наверняка многие сразу вспомнят истории про графа Дракулу, представят экономически отсталый край с огромным количеством цыган на повозках с конями и медведями, ну и да – диктатора Чаушеску.

Наша героиня тоже поначалу так думала. Пока не увидела жизнь румын своими глазами. В рамках цикла материалов о белорусах, перебравшихся за границу, портал Tochka.by публикует новый рассказ – о переезде в Румынию.

Минск, семья и любимая работа

Ирина Колеснева практически всю сознательную жизнь прожила в Беларуси, долгие годы – в Минске. Как и многие жители нашей страны, периодически отправлялась в заграничные путешествия, а на родине ее ждала семья, друзья и работа. Последние годы перед отъездом в Румынию Ирина работала шеф-поваром в южнокорейском посольстве.

«Но потом посла перевели из Минска в Бухарест, и он предложил мне поехать работать в посольство Южной Кореи в Румынии. Я согласилась, но, когда сказала знакомым, что поеду в Румынию, у них округлились глаза: «Румыния? Ты точно хочешь туда поехать?". Но мне было неважно».

В консульстве Румынии в Минске Ирина получила рабочую визу.

«И была забавная ситуация, у меня консул спросил, что я знаю о Румынии. Говорить о своих представлениях, стереотипах не стала. Это могло бы обидеть консула. А он меня по итогу заверил, что я влюблюсь в страну и не захочу из нее уезжать. Не поверила, с иронией отнеслась к таким словам. Зря (смеется)».

Прибытие в Бухарест

«Я прилетела в Бухарест, и первое, что мне бросилось в глаза – огромное количество мусора. Это был шок. Но во всем я стараюсь видеть позитив. Да и хорошего в Румынии все же больше, чем плохого».

Бухарест Ирина называет очень зеленым городом. Говорит, что здесь много парков и скверов, но много и контрастов.

«Город делится по секторам, всего их шесть, я живу в первом, самом благополучном. В нескольких кварталах от места моего проживания находится бывшая резиденция Чаушеску. Много других роскошных домов, настоящих замков. Хотя мне приходится ездить по Бухаресту, в разные районы заезжать, чтобы купить продукты. Могу сказать, что разница по секторам колоссальная. От трущоб – до вилл. И все это один город».

Город контрастов

Бухарест буквально соткан из зданий разных времен. А на одной улице могут соседствовать разные стили, и далеко не все исторические здания будут в хорошем состоянии – большинство старых строений ветшают.

«После революции строения были возвращены прежним хозяевам, и вот у кого есть желание и средства на восстановление – тот восстанавливает, но много заброшенных зданий. Они красивые, но в абсолютной разрухе».

Спальные районы Бухареста чем-то похожи на минские, только в худшем виде. Панельные коробки, простояв без ремонта десятки лет, вид имеют не самый приглядный, даже устрашающий.

Политическая жизнь

Зато румыны живут активной политической жизнью. А в Бухаресте регулярно проходят разного рода акции и митинги.

Ирина объясняет это тем, что генетически румыны близки больше к латиносам, а потому имеют несколько взрывной характер, нетерпимый. Если что-то не нравится – молчать точно не будут. Но и громить, ломать не станут.

«И это к разговору о цыганах, к ним румыны не имеют практически никакого отношения, это стереотип. Здесь есть районы, где живут румынские цыгане, но туда лучше лишний раз не ходить, румыны сами их сторонятся».

Транснациональные интересы

С точки зрения экономики сегодня в Румынии «рулят" транснациональные компании, которые стали заходить сюда после революции, главная задача их – извлечение максимальных прибылей и вывод капитала из страны.

«Хотя у нас часто думают, что Румыния бедная страна. Но это не так, это богатое государство. Здесь есть золото, нефть, прочие полезные ископаемые. Но, увы, всем этим пользуются корпорации, а не румынский народ. Это сугубо личное мнение, но я бы не хотела, чтобы мою страну растащили так же, как в свое время компании поделили Румынию, на это больно смотреть».

Курс стабильный

У Румынии есть своя национальная валюта – лей. Курс к евро вполне стабильный.

«Уровень жизни у людей разный, много богатых и много бедных. Зарплаты тоже разные. Но если у человека есть желание зарабатывать больше, где-то подрабатывать, то люди зарабатывают. Как и везде. Но могу сказать, что есть много и тех, кто не считает нужным много трудиться, так что социальное иждивенчество есть и здесь».

Ирина объясняет – многие румыны получают примерно 500 евро зарплаты в месяц. И на эти деньги прожить очень тяжело, порой невозможно.

«Если есть своя квартира – еще более-менее. Но арендовать недвижимость и жить на такую зарплату нереально. Чтобы существовать мало-мальски нормально, нужно зарабатывать в районе 1000 евро. Но для этого нужно прилагать усилия. Из того, что я заметила – больше возможностей приличного заработка имеют те, кто учит несколько языков, получает высшее образование».

Румыны в эмиграции

Румыния состоит в Евросоюзе, но не входит ни в Шенгенскую, ни в еврозону. Румыны могут ездить в Евросоюз без визы, но для этого нужно получать специальное разрешение.

«На сегодня в стране большой поток эмиграции – многие жители, особенно те, кто помоложе, стремятся уехать в Европу, Англию, Канаду или США на заработки. К сожалению, это одна из немногих возможностей простому человеку честным трудом заработать деньги на жизнь».

Но многие не хотят навсегда покидать родину. А потому уезжают на чужбину, зарабатывают, а после возвращаются. На заработанное покупают жилье.

Жилье в Румынии дорогое

У простых румын, как и у простых белорусов, одна и та же мечта – купить квартиру.

«Дорогое не только жилье, но и его содержание. У людей как на дрожжах растет квартплата. И если мы говорим о простых людях, не чиновниках и бизнесменах, жизнь у них тяжелая. Если брать стоимость жилья – то цены здесь примерно такие же, как и в Минске».

Айтишники в цене

В Румынии тоже любят айтишников. Белорусские и российские ценятся особенно.

«Государство пытается сейчас заработать на цифровых и информационных технологиях, и это правильно. Можно сказать, что в стране появился новый класс обеспеченных – программисты. Хорошо здесь зарабатывают также чиновники и врачи, военные и дипломатический корпус».

Высшее образование в Румынии дорогое. Это в Беларуси оно доступно практически каждому, и человек с минимальными баллами может запросто поступить в вуз и в итоге получить диплом.

«Здесь все не так – высшее образование очень дорогое. Но дело в том, что если нет высшего образования, шансы на то, что человек построит карьеру и станет успешным, – невелики. Белорусам проще в этом отношении, и это нужно ценить».

Дорогая медицина и вкусная еда

Здравоохранение стоит денег, но есть и бесплатные услуги, рассказывает собеседница.

«Хотя ими лучше не пользоваться, потому что отношение ужасное к пациентам в муниципальных клиниках. Качественные услуги – только за деньги».

Несмотря на то, что Румыния – это аграрное государство, цены на продукты в магазинах высокие, хотя, казалось бы, есть все свое – и виноградники, и фермы, и фруктовые сады.

«Даже трюфель свой выращивают! Но при этом в обычном супермаркете литровая бутылка кефира стоит от 1,5 до 2 евро. Причем очень много всего импортного – из категории того, что Румыния успешно выращивает сама. За это даже как-то немножко обидно».

Местные продукты намного вкуснее импортных, уверяет женщина.

«И да простят меня белорусы, но объективно румынская молочка вкуснее нашей. Таких сыров, йогуртов я не ела больше нигде. Казалось бы, куриные яйца, что может быть банальнее. Но и они здесь особенные. В Беларуси, чтобы купить что-то натуральное, нужно ехать на рынок. А здесь такие продукты лежат во всех магазинах, их не нужно искать у фермеров».

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