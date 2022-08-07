закрыть
7 августа 2022, воскресенье, 10:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле задержали сторонника Путина в майке «Я русский»

  • 7.08.2022, 10:30
  • 3,160
В Гомеле задержали сторонника Путина в майке «Я русский»

Его сфотографировали с рукой, поднятой в нацистском приветствии.

Силовики в Гомеле похвастались задержанием пророссийского шовиниста за прослушивание громкой музыки.

Телеграм-канал гомельского ГУБОПиКА опубликовал видео силового задержания гомельчанина Дмитрия. Из видео становится ясно, что задержание произошло по доносу за то, что тот «устраивает гулянки», сообщает «Флагшток».

В покаянном видео Дмитрий раскаивается в громком прослушивании музыки и приносит извинения за фотографии «националистического характера».

В подтверждение сотрудники ГУБОПиКа разместили фотографию задержанного в майке «Я русский» с рукой, поднятой в нацистском приветствии.

В результате гомельчанин получил 15 суток административного ареста по неизвестной статье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин