В Гомеле задержали сторонника Путина в майке «Я русский» 7.08.2022, 10:30

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Его сфотографировали с рукой, поднятой в нацистском приветствии.

Силовики в Гомеле похвастались задержанием пророссийского шовиниста за прослушивание громкой музыки.

Телеграм-канал гомельского ГУБОПиКА опубликовал видео силового задержания гомельчанина Дмитрия. Из видео становится ясно, что задержание произошло по доносу за то, что тот «устраивает гулянки», сообщает «Флагшток».

В покаянном видео Дмитрий раскаивается в громком прослушивании музыки и приносит извинения за фотографии «националистического характера».

В подтверждение сотрудники ГУБОПиКа разместили фотографию задержанного в майке «Я русский» с рукой, поднятой в нацистском приветствии.

В результате гомельчанин получил 15 суток административного ареста по неизвестной статье.

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