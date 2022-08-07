В Гомеле задержали сторонника Путина в майке «Я русский»
- 7.08.2022, 10:30
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Его сфотографировали с рукой, поднятой в нацистском приветствии.
Силовики в Гомеле похвастались задержанием пророссийского шовиниста за прослушивание громкой музыки.
Телеграм-канал гомельского ГУБОПиКА опубликовал видео силового задержания гомельчанина Дмитрия. Из видео становится ясно, что задержание произошло по доносу за то, что тот «устраивает гулянки», сообщает «Флагшток».
В покаянном видео Дмитрий раскаивается в громком прослушивании музыки и приносит извинения за фотографии «националистического характера».
В подтверждение сотрудники ГУБОПиКа разместили фотографию задержанного в майке «Я русский» с рукой, поднятой в нацистском приветствии.
В результате гомельчанин получил 15 суток административного ареста по неизвестной статье.