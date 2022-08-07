50 метров за 50 рублей: как торгуют очередью на белорусско-польской границе 7.08.2022, 10:39

Места в очереди можно не только купить, но и продать.

В последнее время на белорусско-польской границе можно наблюдать огромные очереди из желающих выехать из страны.

Причем покинуть Беларусь можно как в ускоренном варианте, забронировав место в платной очереди КУП «Приграничный сервис», так и бесплатно. Однако в последнем случае время пересечения границы может затянуться более чем на сутки, пишет «Вечерний Брест».

На территории Брестской области пересечь границу легковым транспортом сегодня можно только в Бресте, пункты пропуска «Домачево» и «Песчатка» не работают с польской стороны.

Эта проблема породила бизнес по продаже/покупке мест в очереди. В профильных группах люди предлагают как купить, так и продать место, а также могут за вас постоять в очереди.

Чтобы оценить ситуацию на белорусско-польской границе, предлагаем посмотреть видео, которое было снято 1 августа 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».