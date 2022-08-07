The Times: Amnesty International стала рупором российской пропаганды и должна уйти со сцены 7.08.2022, 10:44

Организация уже не раз подыгрывала Кремлю.

Организация Amnesty International стала рупором пропаганды режима Владимира Путина, оклеветав жертв российской агрессии – об этом пишет британское издание The Times.

«Amnesty International, посвященная освещению дел «узников совести», на этой неделе решительно взялась за подрыв доверия к себе, служа рупором пропаганды путинского режима… Представители общественности, щедро жертвующие деньги и время, считая, что они помогают жертвам преследований, должны остановиться. Когда-то уважаемая гуманитарная кампания, Amnesty теперь демонстрирует грустное безразличие к угнетению. Проявив себя мягко по отношению к преступлению и фашизму, она должна иметь порядочность уйти со сцены», – пишет The Times.

Отмечается, что украинские силы базируются в жилых районах, потому что их атакуют российские войска. Это устоявшийся метод российских военных действий в Чечне и Сирии, а также в Украине. Однако украинские силы мужественно противостоят, помогая гражданскому населению покинуть опасные районы.

The Times пишет, что существует юридическое обязательство, кодифицированное в Женевских конвенциях, защищать мирных жителей на войне, и мониторинговая деятельность таких организаций как Красный Крест может помочь обеспечить его выполнение. Отмечается, что «это совсем не то, что обвинять и оклеветать жертв агрессии, чем здесь и занимается Amnesty. Неудивительно, что украинский офис группы, с которым никто не консультировался, осудил эти предполагаемые выводы, тогда как российское посольство в Лондоне охотно воспроизвело их». Отчет Amnesty неправильно трактует содержание международного права.

The Times уточняет, что в прошлом году эта правозащитная группа уже унижалась перед Кремлем, отказавшись признавать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести, прежде чем поспешно отменить это решение после шквала критики, и «очевидно, Amnesty ничему не научило это фиаско».

Напомним, 4 августа правозащитная организация Amnesty International выпустила отчет, в котором заявляет, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, размещаясь на территории школ и больниц.

Украинский офис организации после этого обнародовал комментарий, в котором объясняет, что украинская команда не была вовлечена в подготовку отчета и с самого начала пыталась убедить коллег в недопустимости и неполноте такого материала и в итоге отказалась переводить и распространять его, но к их мнению не прислушались.

В Офисе президента Украины после публикации отчета отметили, что жизни украинцев грозит только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что материал Amnesty International свидетельствует о «потере адекватности» в организации. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что такой отчет создает фальшивый баланс между преступником и жертвой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».