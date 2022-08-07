Стало известно, какая погода придет в Беларусь на следующей неделе 1 7.08.2022, 10:51

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Будет тепло и почти без дождей.

Дождей ожидается не много, а солнце станет беспрепятственно нагревать атмосферу. О погоде в Беларуси на следующей неделе, с 8 по 14 августа, рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

— В начале недели скажется влияние области высокого атмосферного давления, он принесет переменную облачность без существенных осадков. Лишь в понедельник по северу пройдут небольшие кратковременные дожди, — рассказал Рябов.

На следующей неделе ожидается обычная летняя погода без сильного ветра. Ночью температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем почти всю неделю — от +22°С до +24…+26°С. Чуть прохладнее — до +23°С — будет в пятницу. Но к выходным снова потеплеет, особенно по юго-востоку — до +28°С.

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