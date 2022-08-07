СМИ: Группа «Би-2» покинула Россию

СМИ: Группа «Би-2» покинула Россию7
- 7.08.2022, 11:12
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Сообщается об отмене концертов.
Группа «Би-2» покинула Россию из-за давления, вызванного антивоенной позицией коллектива.
Об этом сообщил один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин.
Рок-группа «Би-2» покинула Россию из-за давления, вызванного антивоенной позицией коллектива. Группа отменила запланированные концерты, в том числе частные. 27 августа «Би-2» планировали выступить в Самаре, 16 сентября – в Томске.— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) August 6, 2022
По его данным, группа отменила запланированные концерты — 27 августа «Би-2» планировали выступить в Самаре, 16 сентября — в Томске.
Информацию в «Инстаграм» также опубликовало белорусское «Радыё Свабода».
При этом на сайте группы нет никаких уведомлений о переносах или отменах этих концертов, продажа билетов по-прежнему идет.
В соцсетях группы также нет никаких заявлений по поводу отъезда из России.