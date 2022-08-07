В России Coca-Cola решили заменить белорусской газировкой «Бела-Кола»5
- 7.08.2022, 11:46
В Беларуси этим напитком поили шкловских телят.
В России начнут продавать белорусскую «Бела-Колу». Об этом сообщили в эфире пропагандистского телеканала СТВ, пишет zerkalo.io.
«Представители большого бизнеса союзных государств подписали меморандум о расширение деловых контактов в области инноваций. Вместо американской Coca-Сola теперь в России будут продавать нашу белорусскую «Бела-колу», — рассказали на телеканале.
Там заверили, что по по качеству белорусский напиток «ничем не будет уступать западному аналогу».
Напомним, после российского вторжения в Украину Coca-Cola заявила, что приостанавливает деятельность в России. Такое же решение принял и конкурент культовой американской газировки PepsiCo. В июне Coca-Cola заявила об окончательном уходе с российского рынка.
В апреле стало известно, что на белорусский аналог вместо западного перевели и телят шкловского хозяйства ОАО «Говяды-Агро». Раньше им давали по 100 граммов Coca-Cola для борьбы с диспепсией, а теперь — «Бела-Колу».
По словам директора колхоза Виталия Закордонского, белорусская газировка «более эффективна в лечении телят, чем зарубежная Coca-Cola».
«По составу и технологиям что одна, что вторая плюс-минус одинаковые, единственное отличие — в белорусской коле есть кофеин. Телята пьют и бодреют», — сказал он.
Однако в России тоже запускают производство «своей» Coca-Cola. В рамках ребрендинга Cola стала «Добрый Cola», сообщал Telegram-канал Mash, «Добрый Orange» — аналог бывшей Fanta, «Rich тоник» заменит Schweppes, а Sprite временно перестанет выпускаться.