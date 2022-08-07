Лукашенко идет на сговор с «кремлевским дьяволом» 6 Александр Левченко, «Обозреватель»

7.08.2022, 12:12

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фото: getty images

Диктатор уже несет ответственность за зверства в Буче.

Еще раз нужно обратить внимание, какую роль сыграла Беларусь в совершение российской агрессии против Украины. Точнее, роли непризнанного в Европе президента Александра Лукашенко, который позволил пребывание на своей территории и огромного количества российских войск, которые якобы прибыли для совместных военных маневров, чтобы потом быстро пересечь белорусско-украинскую границу 24 февраля 2022 г., ставши главной опасностью в реализации российского удара в направлении столицы Украины.

Киев постоянно коммуницировал с официальным Минском относительно опасности военного нападения через белорусское пространство на свою территорию как суверенного государства, члена и основателя ООН и других международных организаций. Но Лукашенко и его окружение подло врали, чтобы 24 февраля с.г. вонзить нож в спину Украине. Российская армия пошла наступлением на Украину с ближайшей точки от Киева, а это меньше чем 150 км. Так что за два-три часа некоторые российские подразделения были в окрестностях Киева, что очень ухудшило общую военную ситуацию в Украине. Российская армия, которая нападала со стороны Беларуси полностью уничтожила Бородянку, большую часть Ирпеня и Гостомеля. В Буче были совершены массовые убийства мирного населения и преступления геноцида.

В тяжелых мучениях в Буче было убито больше 420 человек. Больше всего военных преступлений совершила российская 64-я моторизованная бригада, что раньше базировалась в лесах Дальнего Востока. За массовые убийства украинского населения эта бригада от Путина получила звание гвардейской.

Официально, белорусская армия не взяла участие в военном нападении на Украину, но есть данные о военных-добровольцах, которые присоединились к российским оккупантам. С белорусских аэродромов российская авиация делала налеты на беззащитные украинские города и села Киевщины и Черниговщины, также с белорусской территории российская армия обстреливала крылатыми и баллистическими ракетами украинские инфраструктурные объекты и жилищные комплексы. За это украинская сторона очень разозлилась на официальный Минск. Однако, Кремль не смог достичь главной поставленной цели – захвата украинской столицы, хотя в направлении Киева шло огромное количество российский элитных подразделений воздушно-десантных, десантно-штурмовых и войск специального назначения. Поэтому Кремль решил их вернуть назад через белорусскую территорию, чтобы сразу перебросить на линии боев на Донбассе, где в первые полтора месяца боев российская армия не имела значительного успеха.

Путин сейчас требует от Беларуси открыто вступить в войну против Украины, Лукашенко понимает, что это путь к полному уничтожению, поэтому маневрирует насколько возможно и до конца в войну не ввязывается.

Кремль снова на него давит, и не известно чем это все закончится.

Пребывая в политическом одиночестве перед опасностью победы оппозиции, Лукашенко идет на сговор с кремлевским дьяволом.

Если Лукашенко не устоит и пойдет на военную авантюру, то это будет его личный кровавый финал, и точно без победы.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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