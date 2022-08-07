Анатолия Чубайса выписали из клиники на Сардинии: назван диагноз

Анатолия Чубайса выписали из клиники на Сардинии: назван диагноз12
- 7.08.2022, 12:17
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Медцентр он покинул «на своих ногах».
Бывшего главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из больницы в городе Олбия. Об этом пишет газета La Repubblica.
По данным изданиям, его выписали 6 августа, клинику он «покинул своими ногами». Анатолий Чубайс планирует отправится во Франкфурт-на-Майне, где пройдет реабилитацию.
«Результаты токсикологических анализов еще не получены, но лечение помогло российскому политику, поэтому врачи уверены, что это синдром Гийена-Барре, серьезное неврологическое заболевание, которое поразило его руки и ноги, а не отравление», — сообщает газета.
Напомним, 31 июля Ксения Собчак сообщила со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову, что экс-главу «Роснано» госпитализировали в реанимацию одной из европейских клиник.
Газета Corriere della Sera писала, Чубайсу стало плохо во время отдыха на курорте Коста-Смеральда на Сардинии.