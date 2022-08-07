Как работают дроны-камикадзе Switchblade, которые Украина получила от США 2 7.08.2022, 12:32

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Оружие уже успешно использовали в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины начали применять против российских оккупантов баражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) Switchblade, переданные Соединенными Штатами Америки. Есть подтверждение использования такого оружия в Харьковской области.

Об этом пишет «Украинский милитарный портал». Он приводит видео боевого применения БПЛА Switchblade воинами 53-й бригады.

Интересно, что Украина стала лишь третьим государством мира после США и Великой Британии, получившей на вооружение дроны-камикадзе Switchblade.

Switchblade – это тактический ударный беспилотный авиационный комплекс разработки американской компании AeroVironment, предназначенный для поражения противника методом самоуничтожения. Может быть классифицирован как «самолет-снаряд», «дрон-камикадзе» или «баражирующий боеприпас».

Данный вид беспилотников относится к разновидности систем вооружения с автономным боеприпасом, который способен зависать («качаться») над заданной плоскостью в поисках цели и атаковать ее после обнаружения.

По принципу действия эти баражирующие боеприпасы, или же дроны-камикадзе, являются выжидающими в воздухе бомбами. После запуска они улетают в заданную точку, в которой должна быть цель. На месте дроны зависают в воздухе и сканируют местность, ожидая момент удара по цели. Обнаружив объект, они буквально падают на него с неба.

Благодаря своим небольшим размерам обычные средства электронной борьбы эти беспилотники не замечают. По большому счету, против дронов-камикадзе сейчас нет эффективных систем защиты.

Сначала США предоставили Украине беспилотники Switchblade-300, однако позже появилась информация о поставках Киеву более совершенной модели – Switchblade 600.

Switchblade 300 – это ударный БПЛА одноразового применения для увеличения возможностей пехотных подразделений звена группа-отделение-взвод по огневому поражению. Он имеет длину 610 мм и весит 2,7 кг, включая чехол и пусковую установку, что делает его небольшим и достаточно легким для транспортировки на поле боя одним солдатом в обычном рюкзаке.

Запуск дрона Switchblade 300

Этот дрон складывается внутри специального пускового контейнера, а его крылья разворачиваются после пуска, когда ударный снаряд попадает в воздух. Управление дроном-камикадзе можно производить на расстоянии до 10 км, но его небольшой размер ограничивает его пребывание в воздухе до 10 минут. Это делает его слабо пригодным для проведения разведывательных миссий, но он полезен для поражения целей на дальнем расстоянии и огневой поддержке подразделений, оказавшихся под плотным огнем противника.

Боеголовка имеет заряд взрывчатки, эквивалентный 40-мм гранате для уничтожения легкой бронетехники и личного состава.

Ударный снаряд приводится в движение электрическим двигателем, поэтому его небольшие размеры и бесшумный полет чрезвычайно затрудняют его обнаружение или попытку перехватить, что позволяет приблизиться к цели со скоростью до 160 км/ч в момент удара.

Характеристики Switchblade 300

Дальность действия: 10 км

Продолжительность полета: 15 мин

Вес: 2,5 кг

Высота полета: 150-4500 м

Крейсерская скорость: 100 км/ч

Switchblade 600 – это большой баражирующий боеприпас, весом 23 кг, но одновременно переносной и может быть настроен за 10 минут. Он рассчитан на полет на расстояние до 40 км за 20 минут, затем может баражировать в воздухе еще 20 минут (давая общую дальность до 80 км) и атаковать с ударной скоростью до 185 км/ч.

Этот дрон несет противотанковую боеголовку, предназначенную для уничтожения или выведения из строя бронетехники. При этом он имеет большую дальность и стоит меньше, чем противотанковые ракеты, в частности FGM-148 «Джавелин».

Система управления огнем на основе планшета с сенсорным экраном может управлять вручную или автономно боеприпасом. С помощью бортовых зашифрованных каналов передачи данных и модуля GPS с селективной доступностью, она защищена против GPS-спуфинга с запрограммированной возможностью отключения.

Switchblade 600 может быть установлен на наземную транспортную платформу шестью комплектами, а также существует возможность пуска с воздуха, т. е. выполнять роль боеприпаса типа воздух-поверхность.

Характеристики Switchblade 600

Дальность действия: 40 км

Продолжительность полета: 40 мин

Вес: 54,4 кг

Высота полета: 150-4500 м

Крейсерская скорость: 110 км/ч

И Switchblade-300, и Switchblade-600 используют цветную камеру и GPS для определения, отслеживания и поражения целей, а также имеют возможность предварительного программирования для атаки на заранее обнаруженную цель. Если ситуация ведет к отмене удара, оператор может отозвать Switchblade и повторно нацелить его.

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