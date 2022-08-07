Как менялись цены на квартиры в июле в белорусских регионах 1 7.08.2022, 12:57

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Рынок вторичного жилья преподнес белорусам «сюрпризы».

Что происходит на рынке вторичного жилья и каков средний уровень цен на недвижимость? Intex-press проанализировал результаты мониторингов Realt.by.

Брест: цены пошли вниз

За последний месяц квартиры в областном центре подешевели на 0,2%, пишет realt.by.

Средняя цена в объявлениях о продаже квартир в Бресте на начало июля составляла 834 $/м2, а в конце июля – 831 $/м2.

Стоимость квартир в рассматриваемый период (с 4 по 25 июля) снизилась. Однокомнатные «потеряли» всего 100 долларов: были 33100 стали 33000. Средняя цена на «двушки» изменилась более весомо – на $300 (вместо 44300 стали 44 тысячи). Трехкомнатные квартиры за четыре недели упали в цене сразу на 1100 долларов: если 4 июля в среднем просили $56100, то 25 июля – $55 тысяч.

Самую дорогую квартиру, выставленную на продажу в Бресте, оценили в 160 000 долларов.

Барановичи: «однушки» и «двушки» подорожали

В Барановичах средняя цена предложения квартир изменилась совсем незначительно: с 527 доллара за квадратный метр 4 июля до $528 за «квадрат» 25 июля.

Однокомнатные квартиры немного «потяжелели» – плюс 200 долларов: с 18000 (данные за 4 июля) до 18200 (на 25 июля). Хотя на протяжении рассматриваемого периода рост был и более значительный (см. таблицу).

«Двушки» также выросли в цене: если 4 июля в среднем просили $24100, то 25 июля – $25 тысяч.

А вот «трешки», наоборот, подешевели, потеряв за четыре недели 400 долларов.

Пинск и Кобрин: двухкомнатные и трехкомнатные в минусе

В Пинске на рынке вторичной недвижимости также наблюдаются взлеты и падения: однокомнатные квартиры за этот период подорожали (с 17200 до 17500 долларов), а двухкомнатные и трехкомнатные – упали в цене.

Средняя цена квадратного метра в объявлениях о продаже квартир в Пинске не изменилась: и 4-го, и 25 июля –$510.

В Кобрине похожая картина. «Однушки» подорожали и «прибавили» за четыре недели 500 долларов (вместо 17500 стали 18000). Средняя цена на двухкомнатные и трехкомнатные снизилась – минус $300 и $700 соответственно.

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