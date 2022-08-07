Какие экстремальные развлечения можно найти недалеко от Минска и сколько это стоит 1 7.08.2022, 13:24

Полет на самолете над замками обойдется в 480 рублей.

Даже любителям активного отдыха приедаются велопрогулки, походы и занятия спортом, что уж говорить про тех, кто привык проводить выходные дома в кругу своей семьи. Иногда каждому хочется утроить встряску и попробовать что-то новое.

Журналисты myfin.by узнали, какие необычные и даже экстремальные развлечения можно найти недалеко от Минска.

Обзорные полеты на самолете

Летная школа «Крылья» предлагает обзорные полеты на самолете для детей и взрослых по цене от 120 рублей. В эту сумму входит 15 минут воздушного путешествия для детей от 6 до 16 лет. 20 минут в кабине самолета обойдутся в 165 рублей. Полетать вокруг Минска в течение 40 минут можно за 255 рублей, а попросить пилота пройтись по вашему маршруту в течение часа будет стоить около 450 рублей.

С летной школой «Крылья» можно полюбоваться красотами замков Беларуси – за 480 рублей предлагается полет «Над Мирским и Несвижским замком». Также пилоты могут обучить вас управлять воздушным судном. «Курс пилота» обойдется в 320 рублей. Авиашкола находится недалеко от столицы, а аэродром Мачулищи – всего в 20 км от Минска.

Вейкбординг

Фото носит иллюстративный характер, источник: wakeshop.by

Вейкбординг представляет собой экстремальный вид спорта с элементами горнолыжного слалома, акробатики и прыжков. В Минске покататься на вейкборде можно в парке Wake Line, который располагается на Цнянском водохранилище. 15 минут катания вместе с арендой экипировки и сопровождением инструктора обойдутся в 30 рублей.

По информации организаторов, 15 минут катания на вейкборде заменяют 1,5 часа занятий в тренажерном зале, поэтому те, кто следит за фигурой, могут попробовать заменить обычные тренировки вейкбордингом.

Полеты на аэрошюте

Аэрошют выглядит как мототележка с винтом и парашютом. Прокатиться на нем можно в «Авиаторклубе», который расположен в деревне «Сула» (еще одна точка находится в Солигорске). 6 минут на аэрошюте обойдутся в 65 рублей, а полет в течение 40 минут – 360 рублей.

Важно помнить, что полеты на аэрошюте возможны только для людей старше 8 лет и весом не более 110 кг. Нельзя летать в состоянии алкогольного опьянения, также полеты на аэрошюте не проводятся в дождливую или холодную погоду.

Как видим, любители экстрима могут найти развлечения «по душе», однако, большинство из них – удовольствия не из дешевых. Кроме того, такие виды «активного отдыха» могут представлять опасность для людей с различными хроническими заболеваниями и травмами, поэтому перед полетами или катанием на вейкборде следует убедиться, что с вашим здоровьем все в порядке.

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