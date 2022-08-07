«Сюрпризы» поджидают лукашистов в Беларуси где угодно

«Сюрпризы» поджидают лукашистов в Беларуси где угодно3
- 7.08.2022, 13:36
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Протестное настроение видно даже на дорогах в деревнях и между ними.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя:
— В Минске были самые массовые протесты - это все видели и лукашисты тоже. И по всей Беларуси наблюдалось, что народ против!
Но Минск и большие города- это еще не вся Беларусь. Протестное настроение видно даже на дорогах в деревнях и между ними, где можно было видеть цвета нашего родного национального флага БЧБ.
Парни сельские - это бесстрашные парни. Всегда физически развитые. От них можно ожидать все что угодно! А еще они знают свои леса, болота и места лучше, чем кто-либо!
Есть разница между нами и Россией! У нас камеры на каждом шагу и территория маленькая и все равно продолжаем видеть как белорусы героически рискуют, творя подвиги.
Ситуация показывает, что «сюрпризы» могут в любом месте появиться, не все под их контролем.
И я считаю, это нормально, когда народ показывает бандитам свою позицию по отношению к их политике. В условиях безумной войны между Россией и Украиной, где наша территория используется не для мирных целей, а как пособничество России против Украины.
В условиях, где законы не работают и творится беспредел, то это нормально — выражать свой протест разными способами.