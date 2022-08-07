Россиянин ударил белоруса ножом в область сердца 5 7.08.2022, 13:42

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иллюстрационное фото

Конфликт произошел в закусочной.

В австрийском городе Грац — столице федеральной земли Штирия — серьезно ранили 31-летнего белоруса. Предполагаемый виновник уже задержан, сообщает «Беларусь и мир» со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером в четверг 28 июля в городском саду Фольксгартен. После ожесточенной ссоры белоруса ударили ножом в область сердца.

В результате расследования в качестве подозреваемого был объявлен в розыск 55-летний россиянин. Полиция быстро задержала его по месту проживания. Задержанный заявил, что пострадавший напал первым, после чего он схватил лежавший на столе нож, чтобы защититься.

Как уточняет местная пресса, конфликт произошел в закусочной с выносными столиками, после чего второй его участник скрылся.

Медики оказали раненому первую помощь на месте и доставили в государственную больницу Граца. Журналистам там рассказали, что его привезли живым только благодаря врачам скорой.

Пострадавшему сделали экстренную операцию на сердце, после чего он оставался в реанимации введенный в искусственный глубокий сон.

По данным полиции на 12.49 субботы 30 июля, получивший ранение 31-летний белорус по-прежнему находился в тяжелом состоянии.

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