Премьер Эстонии назвала одну из главных причин войны в Украине 2 7.08.2022, 13:46

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Кая Каллас

Фото: Anadolu Agency

Ошибку исправит специальный международный трибунал.

Безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из главных причин того, что на территории Европы вновь началась разрушительная и геноцидная война. Россия думает, что не ответит за свои преступления.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает ERR.

С таким заявлением она выступила накануне в Швейцарии на церемонии получение престижной Европейской премии политической культуры, которую вручили Каллас за ее политическую смелость в противостоянии российской агрессии и за влиятельную роль в обеспечении решительного ответа западных стран.

В своей речи премьер напомнила, что Эстония воспользовалась небольшим окном возможностей после освобождения от советской оккупации, чтобы вернуть себе место в демократическом мире.

«Сегодня у свободного мира есть окно возможностей остановить российский империализм. Мы стали свидетелями огромных изменений в политике стран Запада. Но эти изменения - только начало, и они должны быть устойчивыми. Агрессор не изменил и не отменил своих преступных целей. Это означает, что мы не можем сделать ни одного шага назад. Наоборот, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными», - призвала Каллас.

Она отметила, что помимо расследования военных преступлений, необходимо создать специальный международный трибунал для привлечения Кремля к ответственности за преступление агрессии.

«Путин рассчитывает на безнаказанность. Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны», - отметила Каллас.

Премьер Эстонии подчеркнула, европейцев также ждут тяжелые времена, но это не сравнить с ценой, которую заплатили украинцы своими жизнями и разрушенными городами из-за агрессии РФ.

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