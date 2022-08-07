Комфортные дома возле Минска продают по «забавной» цене 7.08.2022, 13:58

Некоторые из них находятся близко к лесу и озеру.

Недавно риэлторы рассказали, что на рынке загородной недвижимости стало меньше объектов до 50 тысяч долларов, где можно жить. Журналисты нашли в базе Realt дома этой категории. Некоторые из них находятся близко к лесу и озеру.

СТ «Перелесок» (Логойский район)

Дом продается в садовом товариществе «Перелесок» в Мядельском направлении — 18 км от МКАД. Его построили из блоков в 2021 году в два этажа. Общая площадь объекта — 75 «квадратов».

Внутри есть три жилые комнаты. В доме сделан хороший ремонт: на полу лежат ламинат и плитка, есть мебель и бытовая техника. Комфортной жизни способствуют коммуникации и бойлер. Отапливается коттедж с помощью электричества. Санузел здесь совмещенный, там установлена душевая кабина.

К доме прилегает крытая терраса. Сам участок ровный и занимает 7 соток. Кроме дома на территории ничего не располагается, поэтому покупателю хватит места реализовать все самые смелые идеи.

В СТ можно приезжать круглый год. Зимой там чистят дороги, но с легкостью можно добраться и на общественном транспорте. Рядом находится лесной массив, где растут грибы и ягоды.

Стоимость дома - 43 тысячи долларов. Уместен торг.

СТ «Мечта кооператора» (Пуховичский район)

В Пуховичском районе продается дача в СТ «Мечта кооператора», в 40 км от МКАД. Трехэтажный дом в 179,8 квадратных метров построили в 2010 году.

Дача с легкостью может превратиться в загородный дом для круглогодичного проживания. Помимо трех этажей, в коттедже возведен подвал. Кирпичный объект с железобетонными перекрытиями утеплен, на крыше лежит металлочерепица, установлены стеклопакеты.

На первом этаже располагается кухня-столовая, каминный зал, кухня-столовая, и совмещенный санузел с угловой ванной с гидромассажем. На втором уровне находятся несколько спален. На третьем сделан ремонт, но он пока пустует. В одной из спален есть выход на балкон. Коммуникации разведены по дому, отопление — электрическое, сделаны полы с подогревом.

Коттедж далеко не все, что достанется покупателю. На участке есть отличная деревянная просторная баня с бассейном, гостевыми комнатами и балконом на втором этаже. К нему также введена вода и канализация.

Территория почти в 5,5 сотки огорожена забором из металлопрофиля. На участке стоит беседка из оцилиндрованного бруса. Из зелени — растут туи и елки.

Преимущество расположения в том, что СТ окружает лес, а в 10 минутах езды на авто находится озеро с пляжем.

Стоимость дома — 35 900 долларов.

СТ «Ручьи» (Минский район)

Продается уютная двухэтажная дача из газосиликатных блоков в СТ «Ручьи» — 2- км от МКАД. Ее построили в 1990 году. Общая площадь дома — 70,8 м².

На первом этаже находятся кухня, совмещенный санузел с душевой кабиной и две жилые комнаты На мансардном этаже три комнаты, коридор с подсобным помещением и просторная лоджия.

Дом отапливается с помощью печки, есть камин. Вода сезонная, но есть собственный колодец. Объект продается с мебелью и бытовой техникой, которые есть на фотографиях.

Участок в 6,4 сотки огорожен со всех сторон. Там есть качели, бассейн, отдельный санузел, теплица и просторная беседка. На территории также растут плодовые деревья и кустарники

Рядом располагается гараж.

До остановки общественного транспорта всего 500 метров. Близко находятся озеро и лес.

Цена дачи - 34 900 долларов.

СТ «Ромашка Соломореченская»

Каркасный дом в СТ «Ромашка Соломореченская», что в 20 км от Минска. Общая площадь дома - 64,9 м².

Внутри сделана современная отделка. На полу лежит керамогранит с подогревом. Кухонный гарнитур, варочную панель, духовой шкаф и вытяжка останутся новым жильцам.

На первом этаже располагается кухня-гостиная площадью 17,8 м² с выходом на террасу. Спальня занимает 10,6 квадратного метра с установленным каркасом для матраса. Также имеется раздельный санузел, где установлена электрическая сауна.

На втором этаже находится комната размером 15,5 «квадрата».

Вода, электричество и канализация введены в дом. Отопление — электрическое.

Участок занимает 4,17 сотки. Он огорожен забором. Рядом находится лес.

Стоимость дома — 43 300 долларов.

СТ «Маяк» (Минский район)

Садовое товарищество «Маяк-Дубенцы» находится в 12 км от МКАД. Там продается дом из профилированного бруса обще площадью 72,5 «квадрата».

Внутри стены отделаны натуральным брусом, который был покрыт отбеливающей краской на восковой основе. Дом еще не обшит, там нет никакой мебель, но это позволит сделать новым владельцам интерьер на свой вкус.

К дому примыкает веранда открытого типа. Столбы сделаны из шлифованного бруса 150×150 мм, пол — террасная доска 35 мм, окраска — масло серого цвета. Под верандой находится подсобное помещение с освещением, но оно его не утепляли. В дом введены коммуникации, которые позволяют проживать там круглый год. Обогреватели располагаются под каждым окном.

Размер участка — 7,5 сотки. Вокруг дома растут деревья. Территория огорожена забором.

Цена за дом — 36 900 долларов. Уместен торг.

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