Оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС 15 7.08.2022, 14:06

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Ракеты попали в площадку возле ядерных отходов.

Российские военные вечером в субботу, 6 августа, снова обстреляли площадку оккупированной Запорожской атомной электростанции. Ракеты попали вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщили в ГП Энергоатом.

«Вчера, 6 августа 2022 года, вечером российские оккупанты в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар. Они попали по площадке ЗАЭС прямо рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Очевидно, целили именно по контейнерам ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива», — отмечается в сообщении.

Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно, отметили в Энергоатоме.

Кроме того, из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 кв. м оконных поверхностей в разных постройках станции.

В результате взрывов получил осколочное ранение один работник ЗАЭС — он был доставлен в городскую больницу.

В Энергоатоме отметили, что все российские военные (около 500 человек), которые находились на территории АЭС, а также персонал Росатома заранее спрятались в бункерных помещениях станционного кризисного центра и центра технической поддержки.

Российские военные стреляли также вблизи территории завода строительных конструкций и водозабора города Энергодар.

Государственное предприятие отмечает, что ядерной катастрофы удалось избежать лишь чудом и призывает срочно вывести российские войска с территории атомной электростанции и установить в районе расположения ЗАЭС демилитаризованную зону.

«Нужно срочно покончить с действиями российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы», — подчеркнули в Энергоатоме.

Кремлевские пропагандисты со ссылкой на оккупационные власти Энергодара уже успели обвинить украинские войска в обстреле ЗАЭС. По сообщению российских СМИ, в зоне поражения оказалась территория хранения ядерного топлива, а фрагменты ракеты Урагана упали в 400 метрах от энергоблока.

Это уже не первый обстрел АЭС со стороны российских войск. 5 августа оккупанты дважды за день обстреляли электростанцию.

При этом россияне обвинили в обстреле ВСУ. Марионетка РФ коллаборант Евгений Балицкий, незаконно назначенный оккупантами главой Запорожской областной оккупационной администрации, заявил, что украинские войска «решили поставить всю Европу на грань ядерной катастрофы, обстреляв АЭС».

Российские обстрелы вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

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