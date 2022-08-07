Путин еще сильнее запросит мира 8 Альфред Кох

7.08.2022, 14:19

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Альфред Кох

Развязка может наступить быстрее, чем начнется наступление ВСУ на Херсон.

Китай выступил с резким осуждением идеи Конгресса США признать Россию страной-спонсором терроризма. Эта его позиция очень радует потому, что показывает, насколько Китай не хочет терять американские и европейские рынки.

Ведь если Россию, таки, признают спонсором терроризма, Китаю (равно как и Индии) придется выбирать между закупками российских углеводородов и торговлей с Америкой и Европой. И этот выбор очевидно не в пользу России.

Посудите сами: товарооборот между Россией и Китаем в 2021 году составил 146,88 млрд долларов. А суммарный товарооборот с США и ЕС в 2021 году составил 1583,6 млрд долларов (755,6 + 828). То есть в 11 раз больше.

А если сюда прибавить еще Австралию, Канаду, Японию и Южную Корею, то у России просто нет шансов убедить Китай продолжать с ней сотрудничать. Ведь вся торговля с Россией — это всего лишь 2,5% внешнеторгового оборота Китая, который в 2021 году достиг 6 трлн долларов.

То есть угрозой признания России спонсором терроризма Вашингтон может много чего добиться от Пекина. И что-то подсказывает мне, что этот торг уже начался. И, кстати, не только с Пекином, но и с другими хитр…опыми членами БРИКС.

Думаю, развязка этой драмы будет скоро. Не исключено, что быстрее, чем начнется наступление ВСУ на Херсон. И если эта развязка будет такой, как я думаю, то и наступление это пойдет быстрее и успешнее. И Путин еще сильнее запросит мира, и уже не будет настаивать на своих условиях…

И вот тогда враг будет разбит. Потому, что наше дело правое и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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