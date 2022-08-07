У херсонского «гауляйтера» Сальдо диагностировали отравление «неизвестным веществом» 14 7.08.2022, 14:24

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Владимира Сальдо

Названы подозреваемые.

Херсонского «гауляйтера» Владимира Сальдо могли отравить повар и горничная. У предателя все симптомы отравления.

Об этом пишет российский Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

3 августа Сальдо стало плохо: помутнение рассудка, онемение кончиков пальцев, потеря сознания. Это якобы произошло после приема пищи, которую приготовил новый повар.

Выяснилось, что повара (мужчина это или женщина, доподлинно неизвестно) накануне перед вероятным отравлением привела горничная Сальдо.

Как пишет канал, местные врачи сделали предателю кардиограмму и КТ, исключив инфаркт и инсульт, потом взяли мочу и кровь на анализы, опечатали их и переправили вместе с ним до границы с Крымом. Там Сальдо ждала машина скорой помощи. Его доставили в больницу им. Семашко в Симферополе, где ввели в состояние медикаментозной комы. Через некоторое время Сальдо спецбортом доставили в Москву.

«Сейчас он лежит в токсикологической реанимации с диагнозом – отравление неизвестным веществом. Чем именно (возможно!) было отравлено Сальдо, покажут результаты анализов, они станут известны врачам в течение нескольких дней. А вот что выявила проверка повара и горничной, и есть ли другие подозреваемые (например, среди охранников), пока неизвестно», - пишет канал.

В то же время, «заместитель» предателя Сальдо Кирилл Стремоусов отрицает отравление и медикаментозную кому в Сальдо. «Не было никаких попыток его убить. Он постоянно под охраной находится. Владимир Васильевич в нормальном состоянии. Человек в возрасте. Пять месяцев нон-стоп под пулями и «Градами». Человек просто переутомился. Диагноз - усталость», - заявил Стремоусов.

Ранее сообщалось, что Владимир Сальдо внезапно оказался в больнице. Позже выяснилось, что коллаборанта из Херсонщины отправили в Симферопольскую больницу.

Позже предателю стало хуже и его подключили к аппарату искусственного дыхания и ввели в состояние искусственной комы. Врачи якобы подозревали, что Сальдо отравили.

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