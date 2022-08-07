Гомельчанин за символические деньги сделал из «бабушатника» стильную квартиру для сына-студента 4 7.08.2022, 14:34

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Мужчина создал уникальный интерьер собственными руками.

Гомельчанин Андрей Демчук отремонтировал квартиру в старой хрущевке и теперь ее не узнать. Причем на переделку у него ушло всего шесть тысяч рублей, так как мужчина все делал собственными руками. О преобразованиях рассказал журнал «Белка».

Андрей Демчук помогал обустраивать жилище сыну-студенту. Двухкомнатная хрущевка площадью 42 м2 досталась парню от бабушки.

— Ремонт в таких квартирах — это всегда неожиданности, сложности и поиск нестандартных решений. Тем интереснее браться за такие жилища, — объясняет мужчина.

Бюджет изначально был ограничен. Поэтому постоянно приходилось думать, как проект удешевить. Экономить также нужно было и на каждом сантиметре — квартира-то небольшая.

В компактной прихожей, казалось, совсем нет места, но Андрею удалось разместить здесь даже гримерный столик с консолью. Для этого пришлось немного сузить дверь.

— Дверной проем был стандартным — 80 см и на прилегающей стене ничего не помещалось. Но стоило пожертвовать всего десятью сантиметрами двери — и все получилось, — раскрывает секреты Андрей.

Узкая спальня-пенал шириной меньше 2,5 метра, на первый взгляд, совсем не оставляет полета для творчества, но Андрей и здесь нашел выход. Подоконник-стол места много не занял, но оказался весьма вместительным и функциональным за счет двух тумбочек с местами для хранения. Неприглядную батарею мастер спрятал за декоративной решеткой, выполненной в едином стиле с конструкцией.

— Студент будет жить не один, поэтому необходимы две кровати. Стояла задача их разместить, сохранив проход. Для этого я использовал нестандартные матрасы длиной 186 см, а их изголовье решил прикрепить прямо к стене, — рассказывает Андрей.

Изюминка спальни — авторский ночник. Естественно, собственного производства.

В наследство от бабушки новому хозяину квартиры достался старый шкаф. Выглядел добротно, но не современно и выбивался из общей концепции стиля квартиры. Андрей решил оставить крепкие полки и спрятать их за дверями-купе. Для их изготовления использовал ольховые рейки и полоски матового стекла, механизмы передвижения позаимствовал у межкомнатных дверей.

Гордость проекта — гостиная. Здесь все внимание шикарному дивану из ольхи — его Андрей сделал собственными руками. Причем, функцию сидушки выполняют матрасы, так что на диване можно полноценно отдыхать.

Место напротив заняла необычная ТВ-зона в виде подвесной тумбы и настенной декорации из ольховых реек, в которые удалось спрятать все провода. В тон гарнитура — журнальный столик.

Нашлось в комнате место и для системы хранения — сервант со стеклянными стеллажами Андрей также смастерил из массива ольхи.

Кроме того, в гостиной удалось обустроить рабочую зону. За перегородкой разместился столик без ножек, что позволило сэкономить пространство, да и пол мыть удобнее.

Предметы интерьера в квартире — люстры, бра, картины Андрей придумал и сделал тоже сам. Все они из дерева.

Кухонный гарнитур мужчина также смастерил своими руками. Каркас кухни сделал из фанеры и вставил в него МДФ-панели.

В санузле плитку на полу решил не менять, а перекрасить. На стены нанес штукатурку, краску и лак. Со стороны прихожей все закрыл дверью-купе.

Андрей не скрывает гордости за свой новый проект. Говорит, больше всего доволен тем, что за скромный бюджет удалось добиться главного — создать интерьер, который не встретишь больше нигде.

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