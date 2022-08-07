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Боец полка Калиновского: К нам относятся как к спецвойскам

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  • 7.08.2022, 14:49
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Боец полка Калиновского: К нам относятся как к спецвойскам

Воин с позывным Кусь принимал участие в прорыве на границе Николаевской и Херсонской областей и в боях за Лисичанск.

Боец полка Калиновского с позывным Кусь – активный участник протестов 2020 года в Беларуси. В ноябре 2020 года был задержан на чаепитии в Барановичах, до суда содержался в изоляторе, получил штраф в 10 базовых величин. После обыска 18 декабря 2020 года выехал в Литву. В марте 2022 года записался добровольцем в полк Калиновского, сообщает «Белсат».

Первым боевым заданием Куся было освободить украинское село. Воинов предупредили, что будут убитые и раненые, поэтому участие в этом бою –добровольное дело.

«Кто хотел добровольно идти, тот пошел. Я считаю, что если бы беларусы не пошли в этот бой под Николаевом, то их репутация очень сильно пострадала бы с точки зрения украинских военных. В этом бою, где мы взяли украинское село, мы не только приняли участие в ВСУ, но и защитили честь всех белорусов, воюющих в Украине».

Кусь отмечает, что украинские военные с уважением относятся к беларусским добровольцам, даже воспринимают солдат-калиновцев как спецподразделение:

«В некоторых моментах они относятся к нам, как к каким-то спецвойскам, хотя мне кажется, мы обычные военные. Благодарят нас за то, что мы помогаем им. Я даже думаю, что соседство на фронте с белорусами для украинцев – фактор поднятия боевого духа».

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