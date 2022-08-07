«Кадыров боится восстания в Чечне» 7.08.2022, 14:54

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Cын президента Республики Ичкерия рассказал об обстановке в регионе.

Глава Чеченской Республики в составе России Рамзан Кадыров боится восстания в Чечне. Он даже попросил у президента России Владимира Путина установить ПВО вокруг своей деревни.

Об этом в интервью каналу «Мир» рассказал сын президента (1997-2005) непризнанной Чеченской Республики Ичкерии Аслана Масхадова Анзор Масхадов. Он отметил, что Кадыров бережет свои подразделения и отправляет на войну обычных гражданских.

«Информация об участии кадыровцев в войне против Украины и их количество преувеличены специально. По моим оценкам, не более 1500 чеченцев воюет на стороне России. Кадыров не использует своих подразделений. Он использует гражданских, молодежь прежде всего», – сказал Анзор Масхадов.

По его словам, многих чеченцев отправляют на войну под угрозами и против их воли. Многие хотели бы уехать из Чечни, но не могут. Масхадов также отметил, что в Чечне назревает желание восстания.

«Я вижу настроения, что люди ждут, когда режим изменится. Звучат фразы: «Если бы были живы наши воины, такого не было». Ходили слухи, что что-то произойдет на территории республики, Кадыров испугался, и просил у Путина установить ПВО вокруг своей деревни. Он в страхе, он боится за свою жизнь», – сказал Масхадов.

Как известно, 7 августа исполняется очередная годовщина Второй чеченской войны, после завершения которой к власти в республике пришел клан Кадыровых, а в России закрепился во власти Владимир Путин.

Чеченская Республика Ичкерия – это государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР (РСФСР). Была ликвидирована российскими властями в 2000 году после ее силового возвращения в состав РФ как Чеченской республики. В ходе двух войн за независимость Ичкерии российскими военными было убито большое количество мирных жителей.

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