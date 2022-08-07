В Каменецком районе Беларуси вырос огурец-гигант

В Каменецком районе Беларуси вырос огурец-гигант3
- 7.08.2022, 14:56
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Овощ весит более 1,5 килограмм.
На грядке в деревне Долбизно Каменецкого района вырос огурец-гигант весом полтора килограмма, пишет Kamenec.by.
На грядке Татьяны Гапоник из деревни Долбизно Каменецкого района вырос огурец диной 61 см и весом больше 1,5 килограмма. Сорт огуречного гиганта — «Китайский император».
По словам хозяйки, ничего особенного для роста овоща она не делала, ухаживала так же, как и за другими сортами.