В Каменецком районе Беларуси вырос огурец-гигант 3 7.08.2022, 14:56

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Овощ весит более 1,5 килограмм.

На грядке в деревне Долбизно Каменецкого района вырос огурец-гигант весом полтора килограмма, пишет Kamenec.by.

На грядке Татьяны Гапоник из деревни Долбизно Каменецкого района вырос огурец диной 61 см и весом больше 1,5 килограмма. Сорт огуречного гиганта — «Китайский император».

По словам хозяйки, ничего особенного для роста овоща она не делала, ухаживала так же, как и за другими сортами.

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