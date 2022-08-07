Чего белорусам не хватает за границей? 6 7.08.2022, 15:28

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И что эмигранты хотели бы забрать с собой в Беларусь при возвращении.

Из-за политических репрессий из Беларуси с 2020 года уехали десятки тысяч человек, за два года население Беларуси сократилось на 150 тысяч. «Белсат» спросил у читателей в Telegram, чего им не хватает из того, что было на Родине.

Журналисты привели на изображении примеры того, что обычно упоминают эмигранты: сгущенка, квас, зефир, текстиль… некоторые согласились, что таких вещей действительно не хватает. Другие возмутились: с чего взяли, что чего-то не хватает, если всему можно найти аналоги?

Некоторые шутили: не хватает бойцов ГУБОПиК, а также гречки и соли, о дефиците которых за границей любит заявлять государственная пропаганда. Другие пишут серьезно.

«Сало», — написал один из читателей. На это ему ответили рецептом, как самостоятельно засолить сало.

«Кефир белорусский по мне вкуснее», — написал второй.

«Сгущенки нормальной не хватает в Польше сильно, здесь она такая невкусная и чрезмерно сладкая», – объясняет другой читатель. На это ему отвечают вечным «холиваром» белорусов: что «глубокская единственная нормальная, рогачевская – лажа».

«Колбасы сыровяленой», — добавил еще один.

«Глазированных сырков», — пишет еще один.

«Пельменей не хватает, — пишет мастер по окнам из Лошицы. — Особенно «Мясных подушечек».

А другой рассуждает: «Вот типа не хватает в Польше кваса и «Коммунарки» (хотя в 2020 году прекратили покупать вообще), но здесь можно все найти – и квас украинский, и вкусный шоколад. Но не хватает атмосферы чего-то родного, как своего дома, района, деревни…»

«Еще можно сюда что-то вроде «Лодэ», польская система медицины для меня пока что загадка, – рассказывает читательница Ольга. – Но больше всего не хватает доступа к белорусским книжкам, которые у нас все еще чаще выпускают на бумаге и возможности погулять по Минску, подышать воздухом, родных людей, дома. А еда – это такое себе, на самом деле, выбор продуктов в Варшаве намного больше, чем в Беларуси».

«Живу в Вильнюсе, – пишет читатель в бот. — Здесь из трудностей:

1.Многие магазины не работают после 22, трудно найти.

2. Почти негде поесть после 21:00, кухни в ресторанах закрываются рано.

3. Здесь не хватает хорошей шаурмы.

4. Белорусская косметика – топ по соотношению качество/цена, здесь трудно найти такое же.

5. Не хватает терминалов для оплаты услуг не карточкой, а деньгами».

«Живу в США, – рассказывает один из комментаторов, который живет под Чикаго. — Иногда хочется желудку черного хлеба белорусского с домашними помидорами с грядки. Не столько не достает продуктов, сколько атмосферы: поехать на дачу, утром выйти в огород, сорвать свежих помидоров и огурцов, сделать салат со сметаной, нарвать малину на десерт, потом пойти на речку с ребенком, покупаться, позагорать. Не хватает белорусского прохладного лета: чтобы 24, а не 32. Не хватает бумажных книг на русском языке, как детских, так и взрослых. Не хватает тишины и размеренности провинциального городка, где бабки по утрам домашними яйцами на рынке торгуют, и мамки с колясками туда-сюда по центральной улице гуляют. Ну и лично мне не хватает хорошего массажиста и косметолога. А материально у нас все есть. Даже иногда многовато. Продукты можно купить из любой страны мира, а шмотками шкафы завалены, носить некуда. Работаем из дома в майке и шортах. И так все лето».

«Я живу в Германии, поэтому буду говорить касательно этой страны, – рассказывает другой. — Не хватает вкусного и разнообразного кофе, хорошего сервиса: от ресторанов до бьюти-салонов. Хороших бьюти-процедур, чистоты улиц, более вежливых людей. Ну и понятное дело: родных и друзей. А все остальное в принципе можно найти здесь».

«В Германии не хватает белорусского языкового клуба, чтобы прийти, взять чашку чая или кофе и поговорить с людьми о жизни-бытии не по-немецки или английски, а на родном языке», – добавляет другой читатель из Германии.

«В Норвегии мне не хватает колготок Conte – очень хорошее качество и низкая цена», — пишет Ирина.

«В Грузии, – отзывается еще один читатель. – Из продуктов не хватает мясных, сырокопченой колбасы особенно. Да сало тоже, тут его вообще нет. Хожу к белорусскому магазину еженедельно по квас еще, потому что нет ничего лучше лидского».

«Очень не хватает «Белавиа» и прямых полетов в Минск, не хватает очень поездов Варшава-Минск, Вильнюс-Минск», – жалуется Елена. Читателю Энтони же не хватает прямого рейса в Беларусь из крупных аэропортов США и Канады.

«Мне не хватает близких и родителей, а также возможности посетить могилы бабушек, – пишет читатель с ником Pur-purik. — И еще не хватает того чувства единства с белорусами, которое у нас было в 2020 году, когда мы по воскресеньям выходили на митинги».

«Не хватает родных и Родины… За это болит душа, – пишет читатель с никнеймом «Пухнатае вуха». — Зефир какой-то?»

А чего из того, что есть за границей, не хватает Беларуси? Что хотелось бы забрать с собой на Родину? Тут ответов меньше.

Один читатель упоминает польскую логистическую компанию InPost и платежный сервис Blik, но добавляет: «Ну и выборы было бы ОК».

И другие пишут лишь о парламенте, верховенстве закона, правах человека, бизнесе, свободе и языке.

Читатель Сергей из США перечисляет: «Избранность всех государственных должностей: от президента до школьных советов. Систему правил дорожного движения, принципы его регулирования и систему планирования и стройки дорог. Принципы формирования налоговой системы и контроля налогообложения. Свободный рынок».

«Возможность влиять на решения местных властей, требовать и получать от них отчеты по труду и бюджету, влиять на формирование бюджета… – перечисляет другой. — Милиция, которая не * [бьет] и не пытает… Независимые суды и адвокатура… Закон, который на стороне гражданина, а не на стороне мента, следователя, или представителя другой ветви власти».

«Много бизнес-проектов! — пишет Алесь. — Не столичных, а самых региональных! Вот народ заживет!»

«За границей я видел, что люди имеют возможность получать высшее образование, заниматься бизнесом и управлять государством на родном языке, – рассказывает еще один читатель. — Это следует перенять Беларуси».

«Единственное, что нужно, так это выжать этот гнойный фурункул из здорового тела! – пишет читатель с никнеймом Nietzsche, не уточнив, что имеет в виду. – Вареников сами налепим».

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